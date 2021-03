Arbon Der Betriebsbeitrag ans Eissportzentrum Oberthurgau ist kein Selbstläufer: Parlamentarier fordern mehr Transparenz und einen neuen Verteilschlüssel Etwas über 64'000 Franken soll Arbon jährlich bis 2023 an die privaten Betreiber der Anlage in Romanshorn überweisen. Nicht alle sind damit einverstanden.

Das Eissportzentrum Oberthurgau (EZO) in Romanshorn. Bild: PD

Das Eissportzentrum Oberthurgau (EZO) ist zum Politikum geworden. Die Gemeinde und Städte in der Region beteiligen sich mit jährlich 300'000 Franken an den Betriebskosten. Arbon allein hat in der Vergangenheit jährlich über 64'000 Franken nach Romanshorn überwiesen. Das Parlament muss am Dienstag entscheiden, wie viel Geld ihr die Anlage künftig wert ist. So wie es aussieht, bleibt alles beim Alten. Doch es gibt auch kritische Stimmen.

Die vorberatende Kommission des Geschäftes hätte sich aber mehr Offenheit vom EZO-Betreiber gewünscht. Da die Anlage von der öffentlichen Hand mitfinanziert werde, «sollte der Einblick in die Rechnungen durch die Beitragsgemeinden problemlos möglich sein», heisst es im Bericht. Eine Minderheit in der Kommission fordert ausserdem eine neue Berechnungsgrundlage des Verteilschlüssels, der aktuell einzig auf die Einwohnerzahl im Jahr 2010 abstellt.

Kritik an heutiger Lösung

Angestossen hatte die Diskussion Felix Heller (SP) vor zwei Jahren. Er kritisierte damals, dass solche Lösungen grundsätzlich unfair seien, weil sie grosse Gemeinden und Städte benachteilige. Diese hätten hohe Zentrumslasten zu tragen, was aber nicht berücksichtigt werde. Die vorberatende Kommission für den EZO-Betriebsbeitrag unterhielt sich unter anderem über ein Modell, das zusätzlich auf die Steuerkraft abstellt, was Arbon jährlich um 4500 Franken entlasten würde. Um den Druck auf den Stadtrat zu erhöhen, neue Wege in der Subventionierungspraxis zu gehen, schlug ein Mitglied vor, die Botschaft an den Stadtrat zurückzuweisen und die Betriebsbeiträge ans EZO jährlich durchs Parlament bei der Budgetdebatte genehmigen zu lassen. Der Antrag scheiterte allerdings mit 4 zu 2 Stimmen.

Der Stadtrat wäre grundsätzlich offen für alternative Varianten beim Verteilschlüssel, wie er vor zwei Jahren erklärte. Er gab damals aber an die Adresse von Heller zu bedenken, dass der kantonale Finanzausgleich die unterschiedliche Belastung der Gemeinden und Städte beispielsweise in Bezug auf Sozialhilfekosten ein Stück weit korrigiere. Arbon profitiert aktuell stark von dieser Geld-Umverteilung.

Defizitgarantie über 150'000 Franken

Die Gemeinden und Städte im Oberthurgau haben dem EZO zusätzlich zu den ordentlichen Betriebsbeiträgen in der aktuell schwierigen Situation eine Defizitgarantie im Betrag von 150'000 gewährt, um die Folgen des Lockdowns abzufedern. Für Arbon geht es um rund 33'000 Franken, die der Stadtrat bereits in eigener Kompetenz gesprochen hat.