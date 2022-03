Arbon «Der Abfluss ist mittels Regulierklappe steuerbar»: Die Ausbaggerung des Arboner Weihers hat begonnen – der Bach spült laufend Material hinein Der Arboner Stadtweiher ist ein beliebter Ort, um die Seele baumeln zu lassen. Doch laufend lagert sich vom zufliessenden Bach Material ab. Jetzt ist es an der Zeit, die Rückstände zu beseitigen.

Dieser Bagger hebt die Sedimente aus dem Stadtweiher. Der Wasserpegel ist deutlich tiefer als sonst. Bild: Ralph Ribi

Der Stadtweiher gibt Arbon ein Gesicht. Viele Leute schätzen das lauschige Plätzchen, sie gehen hin, um die Natur zu geniessen und von ihrem hektischen Alltag abzuschalten. Immer wieder posten die Passantinnen und Passanten auch in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Arbon, wenn …» Bilder, die zahlreich gelikt und rege kommentiert werden. Allerdings: Der zufliessende Bach spült laufend Material hinein. Und die Ablagerungen, sogenannte Sedimente, müssen spätestens nach zehn Jahren entnommen werden – ansonsten füllen sie den Weiher auf.

Experten senken den Wasserstand

Diese Woche hat die aktuelle Sedimententnahme begonnen. Laut Rainer Heeb, dem städtischen Bereichsleiter Tiefbau und Verkehr, wird unter Aufsicht des kantonalen Fischereiaufsehers Markus Zellweger der Wasserstand gesenkt.

«Der Abfluss des Weihers ist mittels Regulierklappe steuerbar.»

Zudem würden sogenannte Tiefwasserzonen geschaffen, das heisst, man hebt Becken aus, damit die Fische einen Rückzugsort haben.

Kostenpunkt: 620'000 Franken

Verantwortlich für die eigentliche Arbeit zeichnet dann neben weiteren Fachstellen des Kantons und eines Arboner Bauingenieurs die Karl Geiges AG mit Sitz in Warth. Der Stadtrat hat den entsprechenden Auftrag in Höhe von 620'000 Franken an sie vergeben. Bauarbeiter entnehmen die Sedimente vom Land aus mit einem Bagger. Das Gleiche tun sie auf einer Schwimmplattform im Weiher, einem sogenannten Ponton. Vor Ort trocknen sie das Material weitgehend in Becken und Behältern, bevor sie es abtransportieren und eine andere Firma es weitertrocknet, um es anschliessend in Kompostierungsprozesse zu integrieren.

Ein Bauarbeiter bei der Arbeit. Bild: Ralph Ribi

Immer noch mit Blick auf Corona

Gemäss der Stadt dauern die Arbeiten knapp drei Monate. Auf die Frage nach möglichen Verzögerungen durch Corona sagt Bereichsleiter Heeb:

«Hundertprozentige Sicherheit gibt es leider nicht.»

Vorsicht bestehe weiterhin und Schlüsselpersonen könnten ausfallen. «Prioritär ist deshalb, dass die Stellvertretungen vorgängig geregelt sind.» Auf der Baustelle setze man die geltenden Weisungen des BAG um.

Passantinnen und Passanten können die Baustelle umgehen

Während dieser Zeit ist der Bereich nördlich des Weihers beim Installationsplatz für Fussgängerinnen und Fussgänger gesperrt. Laut Heeb können Passantinnen und Passanten der Baustelle aber ausweichen. «Das südwestliche Ufer bleibt begehbar.»