Arbon Das Rauchverbot muss warten Das Parlament kommt am Dienstagabend bei der Diskussion von neuen Verhaltensregeln auf Spielplätzen und Spielwiesen vom Hundertsten ins Tausendste und setzt am Schluss eine vorberatende Kommission ein.

Spielplatz im Saurer WerkZwei: Künftig soll es an diesem und allen anderen vergleichbaren Orten verboten sein zu rauchen. Bild: Max Eichenberger

Riquet Heller mochte nach einer halben Stunde nicht länger zuhören. «Wir geraten in Teufels Küche». Er stellte den Antrag, die Diskussion zu beenden und wie sonst üblich auch in diesem Fall (nachträglich) eine Kommission einzusetzen, da sich viele Fragen stellen würden. Lukas Graf (SP) wehrte sich gegen diesen Vorschlag. «Wir schaffen das schon. Übertreiben wir es nicht», appellierte der Fraktionschef an seine Ratskollegen. Eine knappe Mehrheit teilte seinen Optimismus aber nicht und schlug auch die mahnenden Worte von Stadtrat Luzi Schmid in den Wind. Mit 15 gegen 11 Stimmen beschloss das Parlament, es so zu machen, wie es Heller vorgeschlagen hatte.

Stadtrat Luzi Schmid. Bild: PD

Dabei wollte der Stadtrat das Reglement über die öffentliche Sicherheit und Ordnung nur um einen Satz ergänzen. Und der sollte heissen: «Das Rauchen auf öffentlichen Spielplätzen und Spielwiesen ist verboten.» Bei der Stadt gingen immer wieder Reklamationen ein, weil sich ein paar wenige unverbesserliche und uneinsichtige Personen nicht an die Gepflogenheiten halten würden, begründete Stadtrat Schmid die geplante Änderung.

Viele Vorbehalte

Damit stach er jedoch in ein Wespennest. Mit einem Rauchverbot lasse sich das Problem nicht lösen, hielt ihm etwa Matthias Schawalder (SVP) entgegen, dem dem Vorschlag auch aus grundsätzlichen Überlegungen nicht viel abgewinnen konnte. «Ich stehe einer weiteren Einschränkung der Freiheitsrechte kritisch gegenüber. «Die Pläne schiessen weit übers Ziel hinaus.» Cyrill Stadler (FDP) sah Abgrenzungsprobleme. Und sein Parteikollege Riquet Heller fand, «eine solche Kleinigkeit» könne der Stadtrat in Eigenregie über die Benützungsordnung auf Hinweistafeln an den jeweiligen Orten regeln. Diese Verhaltensvorschriften würden nicht reichen, um Fehlbare büssen zu können, hielt ihm Stadtrat Schmid entgegen. «Wir brauchen eine gesetzliche Grundlage.»

Arturo Testa (EVP). Bild: PD

Andere wollten E-Zigaretten vom Verbot ausnehmen oder Alkoholkonsum ebenfalls untersagen. Einig war man sich immerhin, dass sich die neuen Spielregeln auf öffentliche Spielplätze beschränken sollen. «Sonst dürfte man am Schluss überall auf den Uferanlagen nicht mehr rauchen», gab Arturo Testa (EVP) zu bedenken. Die vorberatende Kommission wird sich jetzt mit all den Fragen und Einwänden im Detail auseinandersetzen, bevor das Geschäft nochmals ins Parlament kommt.