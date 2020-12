Arbon Das Parlament will Jobcoaching in der Verfassung verankern Gegen den Willen von FDP/XMV und Teilen der SVP wird die professionelle Beratung und Betreuung von schwierigen Jugendlichen und Arbeitslosen auf dem Weg in die Berufswelt eine in der Gemeindeordnung festgeschriebene Aufgabe der Stadt.

Mit dem Jobcoaching sollen Arbeitslose oder Jugendliche mit Anlaufschwierigkeiten Tritt in der Arbeitswelt fassen. Bild: Katharina Bohm

Die Diskussionen sind von der Entwicklung überholt worden. Seit bald vier Jahren ist Jobcoaching ein Thema im Parlament. Nach langem Hin und Her hat es am Dienstagabend endlich beschlossen, für das Hilfsangebot eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Viel ändern wird der Beschluss nicht. Denn die sozialen Dienste von Arbon arbeiten seit rund zwei Jahren bereits mit Jobaoches zusammen, um Jugendlichen mit Anlaufschwierigkeiten beziehungsweise Arbeitslosen den Weg in den ersten Arbeitsmarkt zu weisen. Aktuell nützen sechs Personen entsprechende professionelle Unterstützung, sagte Stadtrat Michael Hohermuth (FDP) bei der Beratung der Vorlage.

Unter anderem mit Hinweis darauf sprach sich eine Mehrheit der Fraktion von FDP und XMV sowie Teile der SVP gegen einen Artikel zum Jobcoaching in der Gemeindeordnung aus. Riquet Heller von der FDP sagte:

Riquet Heller (FDP). Bild: PD

«Warum sollen wir eine gesetzliche Grundlage schaffen, wenn es schon läuft?»

Abgesehen davon sei der konkrete Wortlaut der Bestimmung nicht bekannt. Und das Parlament mische sich unzulässigerweise in Angelegenheiten ein, die in den Zuständigkeitsbereich des Stadtrates gehören würden. Komme hinzu, dass unbestimmt sei, wann die Gemeindeordnung geändert werden solle. «Unsere Beschlüsse in dieser Sache sind deshalb ein rechtliches Nichts, ein Unsinn.»

Ein starkes Zeichen setzen

Fraktionskollege Peter Künzi sah es anders. Er widersprach Heller entschieden.

Peter Künzi (XMV). Bild: PD

«Es macht überhaupt keinen Sinn, nach so langer Zeit wegen formaljuristischer Einwände kurz vor der Ziellinie abzustoppen.»

Gleicher Meinung war Myrtha Lehmann von der CVP. Es sei wichtig, Jobcoaching als Aufgabe gesetzlich zu verankern und die Stadt damit zu verpflichten, ein entsprechendes Angebot auf Dauer zu schaffen. Der Entscheid könne nicht dem jeweiligen Stadtrat überlassen werden. Es gehe darum, ein starkes Zeichen der Solidarität und Humanität zu setzen, sagte Kommissionssprecher André Mägert.