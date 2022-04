Arbon Das Museum läuft wie geschmiert: Der Saurer Oldtimer Club verkaufte über 11'000 Eintritte Die Liebhaber der alten Lastwagen und Stickmaschinen von Saurer sind an allen Fronten erfolgreich: Sie haben nicht nur neue Auszeichnungen, sondern auch Mitglieder gewonnen. Ruedi Baer kündigt an, dass er in rund zwei Jahren als Präsident zurücktreten will.

Ruedi Baer, Präsident des Oldtimer Clubs Saurer, im Bistro des Saurer-Museums in Arbon. Reto Martin

«Wir verzeichneten 2021 trotz Coronapandemie 11'505 Eintritte ins Museum», sagte Präsident Ruedi Baer an der Generalversammlung des Saurer Oldtimer Clubs Arbon (OCS). Der Verein zählt 607 Mitgliedern, davon 91 Aktive. Mit mehreren Teams widmet er sich dem Unterhalt von Fahrzeugen, Web- und Stickmaschinen, renoviert diese bei Bedarf und bietet viele Führungen durch das Museum an.

Pensionär macht Lastwagenprüfung

Der OCS ist an allen Fronten erfolgreich: Besucherzahlen, Auszeichnungen, Austausch mit in- und ausländischen Museen, dazu ein steiler Anstieg der Mitglieder. Zu verdanken ist dies allen voran dem Präsidenten. Er gilt im grossen Bekanntenkreis als Universalgenie. Nicht nur pflegt und nutzt er ein Beziehungsnetz, das nach West und vor allem Ost reicht, dank seinem phänomenalen Gedächtnis sind ihm, der beruflich ganz anders aufgestellt war, auch alle Objekte im Museum gut vertraut. Im Pensionsalter stehend absolvierte er noch die Lkw-Fahrprüfung.

Präsident plant seine eigene Nachfolge

Ruedi Baer plant weit voraus; mit Christoph Wolleben aus Embrach, langjähriges Mitglied im OCS, liess er einen Partner in die Geschäftsleitung wählen, welchen er der Versammlung als künftigen Präsidenten vorstellte. Ruedi Baer will sich in zwei Jahren entlasten, sagt er.

Beliebtes Thema an der GV: die vereinseigene Zeitung «Gazette». Diese erscheint vierteljährlich mit einer Auflage von 1000 Exemplaren. Redaktion, Layout und letzten Schliff erhält das gedruckte Vereinsorgan von Anna Laich-Baer sowie Eliane Huber. «Die Gazette» schaffte es in die CH-Nationalbibliothek und in die Thurgauer Kantonsbibliothek. Der Inhalt widmet sich aktuellen, technischen und historischen Themen. Aktive kommen ebenso zu Wort wie Persönlichkeiten, die je mit Saurer-Unternehmungen im In- und Ausland Kontakt hatten.

Zum vergnüglichen Anlass gerät jede GV dank Charme und Mutterwitz des Präsidenten. Was den edlen Wettstreit zwischen den Fahrzeugen von Saurer und dem Textilbereich betrifft, das Bonmot lautet: «Web- und Stickmaschinen kann man im Museum laufen lassen, Autos stinken nur.» Doch da meinte jemand: «Und womit werden Webmaschinen von A nach B gebracht, was braucht es? Natürlich einen Saurer-Oldtimer auf Rädern.»