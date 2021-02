Die Vorsteherschaft der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon hat beschlossen, aus ihrem Diakoniefonds – neben den jährlichen Vergabungen an verschiedenste Organisationen – 30'000 Franken à fonds perdu zur Verfügung zu stellen. Die finanzielle Unterstützung soll an evangelische Kirchbürger gehen, die unter den finanziellen Folgen der Coronamassnahmen leiden. Unterstützungsgesuche sind an die Pfarrpersonen der Evangelischen Kirchgemeinde Arbon zu richten. Die Gesuche sollen darlegen, wofür die finanzielle Unterstützung benötigt wird, und ob bereits anderweitig finanzielle Hilfe beantragt wurde. Die Kirchenvorsteherschaft hofft, schnell und unbürokratisch helfen und dadurch akute Not etwas lindern zu können.