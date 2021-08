Arbon Arboner Stadtregierung will Steuerfuss um vier Prozent senken Seit elf Jahren führt Arbon im Thurgau die Rangliste der Gemeinden mit den höchsten Steuerfüssen an. Das soll sich jetzt ändern: Zusammen mit dem Budget 2022 schlägt der Stadtrat vor, den Steuerfuss von 76 auf 72 Prozent zu senken.

Blick auf die Arboner Altstadt. Andrea Stalder

Die finanziell schwierigen Jahre sind in Arbon schon seit einiger Zeit vorbei. In den Jahren 2018, 2019 und 2020 erzielte die Stadt positive Finanzergebnisse. Und auch für das Jahr 2021 zeigt die Hochrechnung, dass wiederum ein positives Jahresergebnis erwartet werden darf.

Die Steuerfussreduktion kommt vors Volk

Für 2022 rechnet der Stadtrat mit einem ausgeglichenen Budget und beantragt dem Parlament eine Steuerfusssenkung um 4 Prozent auf neu 72 Prozent.

Bei Erträgen von rund 53,172 Millionen Franken und Aufwänden von rund 53,156 Millionen Franken resultiert in der Erfolgsrechnung 2022 ein Gewinn von 15'135 Franken. In den erwähnten Beträgen ist die beantragte Steuerfusssenkung bereits berücksichtigt.

Über das Budget der Stadt Arbon 2022 und die Steuerfussreduktion berät das Stadtparlament am 28. September. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger stimmen am 28. November an der Urne ab.