Arbon Arbon will sich hübscher und attraktiver machen für Feriengäste und Ausflügler Am Donnerstag hat die Stadt das neue Tourismuskonzept vorgestellt. Im Fokus stehen die Aktivierung des Seebereichs, die Belebung der Innen- und Altstadt sowie die Stärkung des Kultur- und Museumsangebots.

Der Campingplatz Buchhorn ist beliebt. Die Stadt will deshalb mehr Stellplätze für Wohnmobile schaffen.

Bild: Nana Do Carmo (7. Juli 2006)

(red/mso) Wie lässt sich die touristische Wertschöpfung in Arbon optimieren und die Verweildauer von Gästen verlängern? Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefert das neue Tourismuskonzept der Stadt. Am Donnerstagabend hat sie es der Öffentlichkeit präsentiert. Erarbeitet wurde das Papier von den Verantwortlichen der Stadt Arbon zusammen mit der Anderegg Tourismus Denkfabrik, mit Thurgau Tourismus, Arbon Tourismus und touristischen Leistungsträgern.

Die Arboner Uferanlagen ziehen viele Menschen an. Bild: Donato Caspari

Das Seeufer ist eine der attraktivsten Attraktionen von Arbon. Und es soll noch anziehender werden. Dazu ist eine Ausweitung des Wassersportangebotes sowie eine Erhöhung der Zahl der Stellplätze für Wohnmobile geplant. Auch die Infrastruktur im Strandbad soll ausgebaut werden. Weiter ist vorgesehen, die Infrastruktur im Strandbad zu modernisieren.

Erste Projekte hat die Stadt bereits umgesetzt

Längerfristig befasst sich die vom Kanton geforderte Masterplanung für das gesamte Seeufer mit neuen Inszenierungsmöglichkeiten des Seeparkareals. Auch die künftigen gastronomischen Nutzungen des Uferbereichs, welche die auf vier Jahre befristeten Angebote ablösen sollen, werden darin geregelt. «Die Umsetzung gewisser Projekte am See ist bereits gestartet, bald zeigen sich erste Wirkungen», wird Markus Rosenberger, Leiter der städtischen Abteilung Freizeit/Sport/ Liegenschaften, in einer Mitteilung zitiert. Er denke beispielsweise an die neu ausgeschilderte Einstiegsorte für Stand-up-Paddler oder die Digitalisierung gewisser Dienstleistungen, so etwa im Hafen.

Der Römerhof ist ein zentrales Gebäude in der Altstadt. Bild: PD

Die Belebung des historischen Stadtkerns ist auch im touristischen Kontext ein wichtiges Ziel. Hier gelte es, die Aufenthaltsqualität zu erhöhen, sodass sich die Altstadt noch stärker als Attraktion für Touristen etablieren lasse, schreibt die Stadt in der Mitteilung weiter. In die dynamische Entwicklung von Innen- und Altstadt soll der Langsamverkehr konsequent eingebunden werden.

Stadt fördert kulturelles und museales Angebot

Das MoMö ist eines der meistbesuchten Museen im Thurgau. Bild: Reto Martin

Bedeutsam für die touristische Anziehungskraft Arbons und für die Erlebnisqualität vor Ort ist nach Angaben der Stadt auch die Stärkung des kulturellen und musealen Angebots. So unterstützt und fördert sie das bestehende Kultur- und Museumsangebot ebenso wie die Schaffung neuer Leistungen in diesem Feld. Kleinere kulturelle Angebote sollen einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt und wirksamer vermarktet werden. Schon seit zwei Jahren versteht sich Arbon offiziell als Kultur-, Kunst- und Museumsstadt.

Stadtpräsident Dominik Diezi sagt:

Stadtpräsident Dominik Diezi. Bild: Andrea Stalder

«Mit gezielten Investitionen in diese drei Entwicklungsfelder und guten Rahmenbedingungen für die Entstehung weiterer Übernachtungsmöglichkeiten generieren wir einen echten Mehrwert für Arbon.»

Auch hier sei die Umsetzung von Massnahmen bereits in vollem Gange. Diezi überzeugt. Auch hier sei die Umsetzung von Massnahmen bereits in vollem Gange.

Rolf Müller, der Geschäftsführer von Thurgau Tourismus, begrüsst die Vorwärtsstrategie. «Wir sind überzeugt, dass Arbon mit den festgelegten Schwerpunkten den Thurgau als Ferienregion zusätzlich bereichert.»