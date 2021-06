Die Überbauung kann auf der Grundlage des bestehenden Nutzungsplanes nicht realisiert werden. Die Arbeiten an der Ortsplanungs-Revision, die den Weg frei machen soll, ziehen sich aber in die Länge. Es wird noch eineinhalb oder zwei Jahre dauern, bis die Arboner darüber abstimmen können. Damit das 80 Millionen-Projekt nicht blockiert ist, will die Stadt die nötigen Änderungen des Zonenplans und anderen Instrumenten in diesem Gebiet vorziehen und der Bevölkerung in einer separaten Vorlage unterbreiten.

Als Nächstes liegt nun der Gestaltungsplan öffentlich auf. Er unterliegt dem fakultativen Referendum. Danach wird das Stadtparlament über die vorgezogene Genehmigung entscheiden. Schliesslich wird es eine Volksabstimmung über die Zonenplanänderung geben. Über das gesamte Projekt wird das Volk nur abstimmen, wenn das Referendum ergriffen wird. Doch bereits jetzt wird klar, dass es bis zum Baugesuch noch ein langer Weg sein wird.