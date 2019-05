Arbeitgebervereinigung Arbon: «Wir sind eine konstante Grösse» Der Vereinspräsident sagt an der Generalversammlung, man wolle durch ein Miteinander seine Stimme festigen. Im Gegensatz zur Politik gebe es keine abrupten Wechsel. Tanja von Arx

Dennis Reichardt, Präsident Arbeitgebervereinigung Region Arbon. (Bild: Nana do Carmo)

Dennis Reichardt, Präsident der Arbeitgebervereinigung Region Arbon, nutzte den Jahresrückblick an der Generalversammlung für reflektierende Worte. «Einige sind nostalgisch, andere mit den Gedanken voraus, wieder andere leben im Hier und Jetzt», sagte er vor ungefähr 50 Anwesenden im Kulturzentrum Presswerk. Vermutlich sei bezogen auf das Geschäft ein Mix aus allem die beste Variante. «In jedem Fall ist es wichtig innezuhalten und zu schauen: Was ist gut, was nicht, und was ist wichtig?» So würden die Krankheitstage in keiner Firma weniger und wie an anderen Orten würden auch Langzeitausfälle zunehmen.

«Als Wirtschaftsregion können wir gemeinsam gestalten und durch ein Miteinander die Stimme festigen.»

Dies auf regionaler, kantonaler und nationaler Ebene. «Und im Gegensatz zur Politik sind wir eine konstante Grösse.»

Stadtpräsident Andreas Balg: «2019 wird wieder ein positives Jahr»

Stadtpräsident Andreas Balg hängte kurz ein. Vor Ablauf seiner letzten Legislatur bedankte er sich bei den Arbeitgebern für den Austausch. In Zusammenhang mit dem vollständig wechselnden Stadtrat versprach er, dass nach 2018 auch dieses Jahr finanziell positiv abschliessen würde.

Unter den zumeist einstimmig durchgewinkten Traktanden stach der Verein Triebwerk hervor, der eine noch grössere Vernetzung der «Personaler» zum Ziel hat (siehe Kasten).

Besser als budgetiert Die Rechnung 2018 schloss mit einem Minus von 14659 Franken, fiel aber besser aus als budgetiert. Ausgaben für die Jubiläumsfeier zum 100-Jährigen konnten teils gedeckt werden durch den Wegfall der Wirtschaftsarena, die Beiträge neuer Mitglieder und einen Wechsel auf der Geschäftsstelle. Das Budget 2019 sieht ein Plus von 1843 Franken vor, es enthält Posten betreffend den Generationentalk, die Geschäftsstelle und die Festspiele Steinach. Das Vermögen beläuft sich indes auf 73287 Franken. (tva)

Vereinspräsident Reichardt rief zu einem Beitrag von 3500 Franken auf. Vorstandsmitglied Armin Broger wurde verabschiedet, seinen Platz nimmt Ralf Geisser ein, neuer Präsident von Gewerbe Thurgau am oberen Bodensee. Geschäftsstellenleiter Gilbert Piaser hört ebenfalls auf, seine Funktion hat künftig Andrea Rutz inne. Die Arbeitgebervereinigung zählt sechs neue Mitglieder.