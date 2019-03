Arbeitgeberverband Kreuzlingen hat einen neuen Präsidenten Der Arbeitgeberverband Kreuzlingen und Umgebung wählte am Freitagabend mit Attila Wohlrab einen neuen Präsidenten. Gleichzeitig wurde mit Rolf Bickel der neue Sekretär vorgestellt. Kurt Peter

Jürg Kocherhans gab sein Amt an Attila Wohlrab weiter, Fabian Kapfhamer an Rolf Bickel. (Bild: Kurt Peter)

«Manchmal muss man etwas beenden, um eine neue Chance wahrzunehmen». Mit diesen Worten begrüsste Jürg Kocherhans, Präsident des Arbeitgeberverbandes Kreuzlingen und Umgebung (AGV), die Mitglieder zu seiner letzten Generalversammlung als Präsident im Waaghaus.

In seinen einleitenden Gedanken forderte er die Arbeitgeber dazu auf, weitsichtig zu handeln und bewusst Mass zu halten. «Denn das Vertrauen in Wirtschaft und Politik sinkt. Schuld daran sind masslose und lügende Politiker und CEOs, die Folge sind gefährliche, mehrheitlich wirtschaftsfeindliche Initiativen.»

Sekretär Fabian Kapfhamer zeigte in seinem Jahresbericht auf, dass er «fast den Eindruck hatte, in den letzten 15 Jahren sei die Zeit stehen geblieben». Denn in seinem ersten Jahresbericht 2004 habe er die gleichen Themen behandelt wie am Freitagabend. Die Beziehungen zur EU, Staatshaushalt, unnötige Belastungen für Unternehmer: «Sind wir bis heute viel weiter gekommen?»

Und er blickte in die Zukunft: «Wenn wir mit dem Kontinent Europa im knallharten globalen Wettbewerb auch nur den Hauch einer Chance haben wollen, müssen wir zwingend enger zusammenarbeiten. Wir täten gut daran, uns gegenseitig zu verstehen und zu respektieren.»

Thurgauer Wirtschaft bietet positives Bild

Mit Blick auf die Thurgauer Wirtschaft konnte er ein positives Bild vermitteln. In der Industrie hätten ein Drittel der Betriebe Anfang 2019 eine gute Geschäftslage gemeldet. Die Industrie-Exporte aus dem Thurgau seien im vierten Quartal 2018 mit 7,6 Prozent sogar deutlich gestiegen. Allerdings stagniere der Bestellungseingang.

Die Bautätigkeit schwäche sich auf hohem Niveau leicht ab. Kapfhamer erwähnte den festlichen Anlass «100 Jahre AGV» im Dreispitz, «ein rauschendes Fest im Stil der 1920er Jahre». Der Kassenbericht zeigte einen Verlust von 11500 Franken auf, das Eigenkapital betrug Ende 2018 noch 283000 Franken.

Attila Wohlrab und Rolf Bickel gewählt

An der Generalversammlung gab Jürg Kocherhans sein Amt als Präsident ab. «Die Zeit hat mein Leben bereichert. Es war mir eine Ehre, acht Jahre Präsident zu sein und ich habe das Amt gerne gemacht», sagte er. Der Vorstand schlug Attila Wohlrab zum Nachfolger vor. Dieser wurde einstimmig gewählt.

An der Sitzung vom 12. Februar habe der Vorstand Rolf Bickel als neuen Sekretär bestimmt, erklärte Jürg Kocherhans anschliessend. Mit minutenlangem, stehendem Applaus wurden Jürg Kocherhans und Fabian Kapfhamer schliesslich von der Versammlung aus ihren Ämtern verabschiedet.