Ehrwürdiger Abschied von Othmar Schmid in Amlikon-Bissegg Die Gemeinde verabschiedet ihren Präsidenten mit Geschenken und «Standing Ovation». Ihm und seiner Ehefrau wird die Ehrenbürgerschaft verliehen. Werner Lenzin

Othmar Schmid und seine Frau erhalten Abschiedsgeschenke. (Bild: Werner Lenzin)

Alles deutet darauf hin, dass das Menschliche und Emotionale den geschäftlichen Teil übertrifft. 89 der insgesamt 995 Stimmberechtigten sind denn auch gekommen um an der 32. und letzten Gemeindeversammlung von Othmar Schmid beizuwohnen, denn er geht am 1. Juni in Pension.

Er eröffnet seine letzte Versammlung am Donnerstagabend in der Kirche Leutmerken. Für die 36-jährige Behördentätigkeit erhalten er und seine Frau Edith die Ehrenbürgerschaft. Er war während dieser Zeit 16 Jahre lang Gemeindepräsident.

Einstimmig wurden alle traktandierten Geschäfte verabschiedet. Für die vierjährige Amtsdauer wurden die acht Mitglieder des Wahlbüros diskussionslos angenommen. Ebenfalls gutgeheissen wurde der vorgelegte Zonenplan mit der ergänzten Zone «archäologische Funde». Zwei Einsprachen gab es bezüglich des Baureglements, um die das Reglement nun ergänzt wurde.

Zum Abschluss wurde Schmid mit symbolischen Geschenken und einer «Standing Ovation» verabschiedet.