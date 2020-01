«Anpassungen des Ortsbus-Konzepts müssen immer möglich sein»

«Das Legislaturziel war ein Fehler»

Ist es möglich, dass während der Bus-Testphase Änderungen am Konzept vorgenommen werden können?

Hans Eschenmoser: Kleinere Veränderungen, wie etwa einen Unterstand oder ein Bänkli sollten sicher möglich sein. Bei der Linienführung vertrete ich jedoch die Haltung, dass man diese so mal ausprobieren sollte, wie im Konzept vorgeschlagen.



Ist es möglich, dass das Parlament Änderungen fordern kann?

Ja, das ist möglich. Aber die fünf Jahre gehen so schnell vorbei und nach der Testphase wird es wahrscheinlich schon zu Änderungen kommen.



Sie als Stadtrat waren immer gegen einen Bus. Haben Sie deshalb eine schlechte Variante erarbeitet?

Das Konzept wurde nicht vom Stadtrat, sondern von einer Kommission erarbeitet. Ich wehre mich gegen den Vorwurf, dass unprofessionell gearbeitet wurde. Aber es war wahrscheinlich der grösste Fehler, dass wir den Bus in die Legislaturziel aufgenommen haben.