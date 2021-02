Leichtathletik Exploit im Stabhochsprung: Andri Oberholzer bricht Schweizer Rekord im Siebenkampf Der 24-jährige Thurgauer besiegt an den Schweizer Mehrkampf-Meisterschaften in Magglingen nicht nur den Shooting-Star Simon Ehammer. Er tut dies auch noch in eindrücklicher Manier.

Andri Oberholzer überspringt im Stabhochsprung sagenhafte 5,20 Meter. Ulf Schiller/KEY

(swa/mat) Lange nahm Simon Ehammer (TV Teufen) am Wochenende in Magglingen Kurs auf den Schweizer Rekord im Siebenkampf. Nach dem ersten Tag totalisierte der Appenzeller 3592 Punkte – 267 mehr als bei seinem Rekord von 2020.

Nach diesem herausragenden ersten Wettkampftag blieb Ehammer am Sonntag an seinem Geburtstag auch mit 7,88 Sekunden über 60 m Hürden auf Rekordkurs. Im Stabhochsprung folgte dann jedoch der Dämpfer: Der Appenzeller scheiterte dreimal auf seiner Einstiegshöhe von 4,70 m und musste seine Hoffnungen auf ein internationales Spitzenresultate abrupt begraben. Damit war Andri Oberholzer (NET Sport Club Leichtathletik Amriswil), der nach langjährigen Verletzungssorgen in dieser Saison sein Comeback feierte, der erste Titelanwärter an den nationalen Mehrkampf-Meisterschaften.

Andri Oberholzer kämpft nach seinem Triumph mit den Tränen. Ulf Schiller/KEY

Persönliche Bestleistung auch im 1000-m-Lauf

Und Oberholzer profitierte nicht nur von Ehammers schwarzem Tag. Der Thurgauer aus Hefenhofen zeigte in Magglingen von Anfang an einen sackstarken Wettkampf. Den guten Leistungen des ersten Tages, wo er über 60 m (7,14) und im Hochsprung (1,99) persönliche Hallen-Bestleistungen aufstellte, liess Oberholzer am Sonntag im Stabhochsprung mit 5,20 m einen Exploit folgen. Den Schweizer Rekord vor Augen absolvierte der nationale Siebenkampf-Meister von 2017 den abschliessenden 1000-m-Lauf in deutlicher persönlicher Bestleistung von 2:50,20 Minuten. In der Endabrechnung resultierten für den 24-Jährigen 5940 Punkte, womit er den Schweizer Rekord von Ehammer aus dem vergangenen Jahr um 25 Zähler übertraf.

Silber und Bronze gingen an Lino Wunderlin (LV Fricktal/ 5408) respektive Matthias Steinmann (LV Frenke/ 5287).

Peña schafft EM-Limite

Grund zur Freude hatte am Wochenende in Magglingen auch Brahian Peña (GG Bern). Er gewann den ersten Lauf über 60 m Hürden in 7,86 Sekunden, womit er die EM-Limite um zwei Hundertstel unterbot. Der 27-jährige Thurgauer, der schon mehrfach an internationalen Hallen-Grossanlässen teilgenommen hat, bewies damit seine aufsteigende Formkurve.

Auch an den nächsten zwei Wochenenden trifft sich die nationale Leichtathletik-Elite in Magglingen. Höhepunkt der Saison sind die Schweizer Meisterschaften am 20./21. Februar. Pandemiebedingt dürfen in der Schweiz derzeit nur Mitglieder von nationalen Verbandskadern Wettkämpfe bestreiten. In der Leichtathletik sind dies die Swiss Starters, Swiss Starters Future und Mitglieder von Staffelkadern. (swa/red)