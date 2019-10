Amriswiler Wochenmarkt bekommt Asyl vor dem «Amriville» Ab kommendem Donnerstag bis Ende Februar 2020 stehen die Marktfahrer an der Kirchstrasse vor dem Einkaufszentrum Amriville. Manuel Nagel

Wo auf dem Bild die Autos und die Velos sind, sollen donnerstags jeweils die Stände des Amriswiler Wochenmarktes zu stehen kommen. Die Übergangslösung soll bis Ende Februar dauern. Bild: Manuel Nagel

Sascha Gloor ist Sprecher der Amriswiler Marktfahrer. (Bild: Manuel Nagel)

Für den Wochenmarkt hat es keinen Platz mehr. Zumindest muss er während der Aufbauarbeiten für «Amriswil on Ice», die diesen Montag begonnen haben, von seinem angestammten Platz weg. Der Parkplatz zwischen «Wystübli» und Marktplatz sei ebenfalls keine Option gewesen, sagt Sascha Gloor von den Amriswiler Marktfahrern, weil das Eisspektakel in diesem Jahr etwas mehr Platz brauche. «Es hätten nicht mehr alle zwölf Marktfahrer kommen können», sagt Gloor, doch das sei für ihn keine befriedigende Lösung gewesen. Also habe man sich nach Alternativen umgesehen.

Naheliegend wäre der Viehmarktplatz an der Kirchstrasse als Ausweichort für den Wochenmarkt, doch dort besteht das Problem, dass die Stadt eine grössere Anzahl Plätze fix vermietet hat – und diesen Mietern kann man nicht jeden Donnerstagvormittag den bezahlten Platz vorenthalten.

Bliebe eigentlich nur noch der Vorplatz des Pentorama, der einigermassen zentral liegt, gar nur einen Steinwurf vom Marktplatz entfernt. Dennoch war die Befürchtung unter den Marktfahrern, dass die Laufkundschaft dort ausbleiben könnte.

Unkompliziert zur praktikablen Lösung

Dass nun doch noch eine Lösung auf dem Tisch liegt, ist dem Zufall zu verdanken. Eine der Marktfahrerinnen kam mit Urs Schach, Centermanager des «Amriville» ins Gespräch. Ob man nicht mal den Wochenmarkt vor dem Einkaufscenter durchführen könne, fragte er. «Wir sind im Moment tatsächlich auf der Suche nach einem Standort», lautete die Antwort.

Urs Schach ist Centermanager des «Amriville». (Bild: Manuel Nagel)

Von da an lief alles sehr unkompliziert. Urs Schach, zu seiner Zeit als Stadtrat zuständig für die Amriswiler Märkte und noch früher einmal selbst ein Marktfahrer, suchte und fand mit seiner Arbeitgeberin Hess Investment AG eine praktikable Lösung. Bis Ende Februar erhält der Wochenmarkt Asyl auf dem Areal der Firma von Hermann Hess, zu der auch das «Amriville» gehört.

Die Anbieter von Gemüse, Eier, Fisch und anderen regionalen Produkten werden sich nun auf den Kurzzeitparkplätzen und den Veloparkplätzen (beide auf dem Areal der Hess Investment AG) installieren, sodass die Marktbesucher wie durch eine Allee von Ständen laufen.

Hier an der Kirchstrasse sollen die Besucher des Amriswiler Wochenmarktes künftig ihre Lebensmittel einkaufen. (Bild: Manuel Nagel)

Auch wenn es vorerst nur als temporäre, auf vier Monate befristete Affäre zwischen Hess Investment und Wochenmarkt gedacht ist, so wollen beide Seiten nicht a priori ausschliessen, dass daraus eine längerfristige Beziehung entstehen könnte. «Wir werden im Januar oder Februar die Köpfe zusammenstecken und eine erste Bilanz ziehen», sagt Urs Schach. Bis dahin sind alle Optionen offen.