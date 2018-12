Amriswiler Schüler bieten eine «fetzige Überraschung» zum Abschluss Nicht nur Gewerbler präsentieren sich an der diesjährigen Weihnachts- und Gewerbeausstellung, auch die Kinder der Volksschulgemeinde wollen sich von ihrer besten musikalischen Seite zeigen. Manuel Nagel

An der awa-Eröffnung singen die Kinder vom Schulhaus Mühlebach neue Weihnachtslieder und schauen – die einen mehr, die anderen weniger aufmerksam – auf ihren Dirigenten Martin Seiterle. (Bilder: Manuel Nagel)

Selbstverständlich waren fast alle Eltern da, als deren Sprösslinge auf der Bühne des Pentorama standen und ihren grossen Auftritt hatten. Als der Mühlebacher Schülerchor neue Weihnachtslieder sang, liess sich das auch deren Schulleiterin Heidi Scherrer genauso wenig entgehen wie Schulpräsident Christoph Kohler.

Bis zum Ende der «awa» am Sonntag führen sämtliche Schuleinheiten der Volksschulgemeinde ein Programm auf. Heute Freitag um 17 Uhr zeigen die Kinder vom Schulhaus Sonnenberg in Hefenhofen Ausschnitte von ihrer Weihnachtsfeier. Um 18 Uhr ist das Schulhaus Hemmerswil an der Reihe unter dem Motto «In Hemmerswil wir musiziert».

Am Samstag steht um 11 Uhr «Adventliches Musizieren» auf dem Programm, und am Nachmittag um 15 Uhr gibt es «Ein kleines Weihnachtskonzert».

Den Abschluss am Sonntag machen die Oberstufenschüler. Das Schulhaus Grenzstrasse präsentiert seinen Mix um 11 Uhr, und um 15 Uhr versprechen die Schüler vom Schulhaus Egelmoos eine «fetzige Überraschung».