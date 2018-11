Amriswiler Juwel strahlt in neuem Glanz Die Bauarbeiten am alten Haus in Gizehus sind weit fortgeschritten. Nun lässt sich die Kombination zwischen Erhaltung und Modernem gut erkennen. Rita Kohn

Die Aussenansicht des alten Hauses lässt viele innehalten und staunen. (Bild: Rita Kohn)

Auf der Strasse bleiben die Leute stehen und mustern das alte Haus, das sich in den letzten Wochen markant verändert hat. Noch im Frühjahr sah man dem Bau sein hohes Alter an. Der älteste Bauteil stamme vermutlich aus dem 17. Jahrhundert, sagt Stefan Mayer von der Eigentümerin des Hauses, der Hess Investment AG. Also ein Alter, das auch die Mitarbeit der Denkmalpflege nach sich zog.

«Wir haben gemeinsam sinnvolle Lösungen für den Erhalt der alten Bausubstanz gefunden», sagt Stefan Mayer. Es mussten Kompromisse eingegangen werden. So etwa bei den beiden Dreieinhalb-Zimmerwohnungen, bei denen die Zimmer ungewöhnlich gross sind. In diesem Trakt war einst eine Gastwirtschaft untergebracht, die Grundrisse der ehemaligen Gasträume müssen erhalten bleiben.

Die Substanz der alten Gasträume blieb erhalten: Boden, Decke und Wandverkleidung wurden erneuert und wieder eingebaut. Ebenso die Fenster. (Bild: Visualisierung PD)

Als sich die Hess Investment AG entschied, das alte Haus umzubauen, war nicht klar, welche Überraschungen auf die Bauherrin warten. «Es waren erstaunlich wenige», bekennt Stefan Mayer. Einzig die westliche Stirnseite des Hauses sorgte für Kopfschütteln. Die Wand hörte unten plötzlich auf. «Diese Seite war leider nicht zu retten, wir mussten eine neue Wand erstellen», sagt Stefan Mayer.

«Wir konnten viele alte Elemente erhalten und in die neuen Wohnungen integrieren.»

Doch die Wohnungen, die auf dieser Hausseite entstanden sind, haben trotzdem viel vom Charme der alten Liegenschaft mitbekommen. So etwa die Innenwand aus Holz, die erhalten werden konnte und nun für eine besondere Wohnatmosphäre sorgt.

Die Dachwohnungen haben eine Galerie, die sich in den Giebel hoch zieht und lassen die alten Balken frei. (Bild: Visualisierung PD)

Inzwischen sind die sechs Wohnungen zur Miete ausgeschrieben. In jedem der Objekte finden sich sichtbare Elemente der alten Bausubstanz. Stefan Mayer erklärt, dass man bei der Sanierung darauf geachtet habe, dass die Wohnungen einen neuzeitlichen Komfort bieten, aber trotzdem viel vom Charakter der Liegenschaft behalten. So etwa auch die Laube an der Nordseite, die zu Aussenräumen der vier unteren Wohnungen geworden ist. Die beiden Dachwohnungen haben mit Einverständnis der Denkmalpflege jeweils einen eigenen kleinen Balkon bekommen.

«Es gehört nicht zu unserem Kern-Geschäft, ein erhaltenswertes Haus zu sanieren und darin Wohnungen zu verwirklichen», sagt Stefan Mayer. Aber der Erhalt dieser Liegenschaft sei dem Firmenchef Hermann Hess ein besonderes Anliegen gewesen. So konnte das markante Gebäude nicht nur äusserlich erhalten werden, auch teilweise Böden und Decken oder ein Teil der Fenster finden – aufgefrischt – ein neues Leben.