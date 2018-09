Amriswiler Brocki-Shop macht Fest Der Second-Hand-Laden des Blauen Kreuzes feiert am Samstag, dem 29. September, im Schrofen sein «Brocki-Fäscht» und stellt die neue Elektroabteilung vor. Manuel Nagel

Das Brocki-Shop-Team hat in den vergangenen Wochen das Angebot im Schrofen ausgebaut und neu gestaltet. (Bild: Manuel Nagel)

Im November 2017 eröffnete an der Schrofenstrasse neben Otto und Aldi der gemeinnützige Brocki-Shop des Blauen Kreuzes Thurgau/Schaffhausen. Die Umzugszeit vor elf Monaten vom Hamisfeld in den Schrofen und mit der darauffolgenden Einrichtezeit während des laufenden Betriebs war schwer zu bewältigen. Viele Verkaufsräume konnten nur provisorisch und nicht zufriedenstellend gestaltet werden.

Neue Elektroabteilung wurde eröffnet

Das Brocki-Shop-Team und die vielen freiwilligen Helfer haben jedoch dazu beigetragen, dass nun eine grosse Qualitätssteigerung stattgefunden hat. Die Textilabteilung wurde stark vergrössert, die Bücherabteilung erhielt neue Regale und die Haushaltabteilung wurde um 300 Prozent vergrössert. Vor drei Wochen öffnete auch noch die neue Elektroabteilung. «Es gibt viel zu entdecken. Ganz nach dem Motto: Gut – günstig –guter Zweck», sagt Geschäftsführer Roger Stieger

Am Samstag feiert nun der Shop sein «Brocki-Fäscht» mit vielen Aktionen. Mit etwas Glück können am Glücksrad verschiedene Einkaufsrabatte und andere Schenkungen gewonnen werden, kulinarisch können sich die Besucher für vier Franken mit einer Olmabratwurst verpflegen. «Der Erlös des Brocki-Shops finanziert die umfängliche Präventionsarbeit des Blauen Kreuz im Kanton», sagt Stieger. Das Engagement sei breit und begleite junge Menschen in ihrer Entwicklung zu einem Leben ohne Sucht und Abhängigkeit.

Weitere Informationen

www.blaueskreuz-tgsh.ch