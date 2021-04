Amriswil Zwei Strassen, dasselbe Problem Für Sanierungen in Biessenhofen und Hagenwil nimmt die Stadt Amriswil eine Viertelmillion in die Hand.

Dieser 220 Meter lange Strassenabschnitt zwischen Hagenwil und dem Muoler Weiler Hueb muss saniert werden. Bild: Manuel Nagel (Hagenwil/Muolen, 28. April 2021)

Die beiden Strassen gehören nicht zu den am häufigsten befahrenen auf Gemeindegebiet. Die eine ist die Verbindungsstrasse zwischen Biessenhofen und Engishofen und die andere führt von Hagenwil zum Muoler Weiler Hueb. Dennoch nimmt nun die Stadt Amriswil 250'000 Franken in die Hand, um diese zwei Abschnitte auf einer Länge von 610 sowie 220 Metern zu sanieren. In den Kosten der Viertelmillion enthalten sind nicht nur die Erneuerung der Strassenbeläge, sondern ebenfalls die Entwässerungen.

Die Belagsoberfläche zeige viele Netzrisse und lose Belagsflächen, teilt die Bauverwaltung mit. Die Ursache für diese Netzrisse lägen in der ungenügenden Tragkraft der Fundation, kombiniert mit der Alterung und der Versprödung des Belags. Und eindringendes Wasser würde den Zustand noch weiter verschlechtern. Dabei kämen die Risse jeweils erst bei Regen oder Kälte zum Vorschein, wie Bauverwalter Manfred Wagner erklärt, denn «bei warmem Wetter dehnt sich der Strassenbelag aus und schliesst die Risse wieder».

Würde man nichts unternehmen, bestünde gemäss externer Fachleute die Gefahr, dass sich Schlaglöcher bilden und sich der Zustand der Strassen innert kürzester Zeit stark verschlechtert. Ausgeführt werden die Arbeiten von der Oberaacher Convia Bau AG.