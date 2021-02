Evangelisch Amriswil-Sommeri Zustupf fürs Amriswiler Kirchenzentrum Die evangelische Kirchgemeinde will ihr Land, auf dem der Radolfzeller Park und der Spoerlé-Brunnen liegen, an die Stadt verkaufen.



Die Parzelle 242 will die Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri der Stadt Amriswil verkaufen. Infografik CH Media

Mehr als 2000 Quadratmeter Land an bester Zentrumslage für nicht ganz eine halbe Million? Dieses Geschäft könnte am 7. März über die Bühne gehen, wenn die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri zustimmen. Und auch wenn die Fakten und Zahlen auf den ersten Blick nach einem Schnäppchen für die Käuferin ausschauen, so sind dennoch beide Seiten zufrieden mit dem ausgehandelten Preis.



Gabriel Macedo

Stadtpräsident von Amriswil Bild: Reto Martin

Stadtpräsident Gabriel Macedo sagt:

«Das Land befindet sich in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Eigentlich könne darauf nur die Gemeinde etwas bauen, weil es dem öffentlichen Zweck dienen muss.»

Aktuell befindet sich das erwähnte Grundstück, die Parzelle 242, noch im Besitz von Evangelisch Amriswil und liegt neben dem alten Pfarrhaus an der Bahnhofstrasse 3. Dieses war bis im letzten Dezember selber Teil dieser Parzelle, zusammen mit dem Radolfzeller Park und dem Spoerlé-Brunnen. Nun soll nach dem nicht erfolgten Landverkauf kurz nach der Jahrtausendwende (siehe Kasten), der Radolfzeller Park endlich in den Besitz der Stadt übergehen.



Brunnen als Ursprung «Ursprung des Spoerlé-Brunnens ist das Radolfzeller Pärkli», sagt Otto Seger. Ein Komitee mit privaten Initianten realisierte zur 1200-Jahr Feier Amriswils einen Brunnen, durch Spenden finanziert, auf dem Land der Kirchgemeinde. Diese stellte die Bedingung, um ihr Grundstück überhaupt im Baurecht zur Verfügung zu stellen, dass das angrenzende Land ebenfalls gestaltet wird. So entstand das Radolfzeller Pärkli, das nun zum Park wird. In der Folge wollte man das Land der Politischen Gemeinde verkaufen, aber man erzielte keine Einigung vor 20 Jahren und die Sache versandete. (man)

«Kirchenbehörde verfolgt eine ganz klare Strategie»

Für die Kirchgemeinde wäre der Erlös von 478'695 Franken ein willkommener Zustupf für den Fonds zugunsten des geplanten Kirchenzentrum oder sonst für Renovationen.

Otto Seger

Vizepräsident und Ressort Liegenschaften der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri

Bild: Manuel Nagel

«Es ist eine ganz klare Strategie unserer Liegenschaftsentwicklung.»

Das sagt Otto Seger, Vizepräsident der Kirchgemeinde und in dieser zuständig für die Liegenschaften. Was für die Kirchgemeinde keinen Nutzen mehr hat, soll abgestossen werden. Dazu gehört – sollte einst das geplante Kirchenzentrum neben der Kirche realisiert werden – auch das Pfarrhaus in Oberaach, das alte Pfarrhaus in Amriswil sowie das Kirchgemeindehaus an der Romanshornerstrasse. Diese Verkäufe sollen das neue Zentrum mitfinanzieren.



Dabei dürfte der Preis des alten Pfarrhauses seit dem 9. Dezember gestiegen sein, denn es wurde von der Parzelle 242 getrennt und befindet sich nun in einer anderen Zone, die auch Wohnen oder eine gewerbliche Nutzung zulassen – was bisher nicht der Fall war.

Kein Kuhhandel mit der Stadt

Von einem Kuhhandel könne jedoch keine Rede sein, sagt Gabriel Macedo auf die provokative Frage, ob man das alte Pfarrhaus zonenmässig extra aufgewertet habe, um den Radolfzeller Park im Gegenzug billiger zu bekommen. Diese Abparzellierung sei schon früher geplant gewesen und ganz einfach sinnvoll, wenn das alte Pfarrhaus einst verkauft wird, findet Macedo und spricht von einer Win-Win-Situation für alle beteiligten Parteien.

Claudia Schindler

Präsidentin der Evangelischen Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri Bild: Manuel Nagel

Claudia Schindler und Otto Seger rechnen auch nicht damit, dass der Verkauf an der Urne knapp wird oder gar abgelehnt werden könnte. Seger sagt: «Aus unserer Sicht kommt das Land nun in die richtigen Hände.»