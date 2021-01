Amriswil «Zum Glück hat mich ein Kollege gewarnt»: Autowaschanlagenbetreiber aus Amriswil entgeht erneuter Busse Weil er am Ostermontag seine vollautomatische Waschanlage nicht geschlossen hatte, geriet Hans Peter Allemann ins Visier der Justiz. Diesmal, am Stephanstag, hatte er Glück.

Hans Peter Allemann steht vor seiner vollautomatischen Autowaschanlage. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, Mai 2020)

Manchmal sei er wie Don Quijote, sagt André Schlatter über seinen Mandanten Hans Peter Allemann. «Er kämpft mit offenem Visier, während sich andere nicht an die Öffentlichkeit wagen.» Schlatter vertrat Allemann, als dieser am Ostermontag gegen die Coronabestimmungen verstiess und in der Folge einen Strafbefehl zugeschickt erhielt. Allemanns Vergehen: Seine vollautomatische Autowaschanlage war an jenem 13. April 2020 zugänglich. Der Unternehmer sagte damals zur «Thurgauer Zeitung»:

«Eine Busse hätte ich akzeptiert. Aber ich lasse mich nicht kriminalisieren.»

Hans Peter Allemann wehrte sich mit Hilfe seines Anwalts. Er kämpfte nicht gegen Windmühlen, aber dagegen, dass er wegen dieses Bagatelldelikts am Ende mit einem Strafregistereintrag dasteht. Erfolgreich. Marco Breu, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft, schreibt, das Strafverfahren mit einem Strafbefehl sei erledigt worden,

Marco Breu ist Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Thurgau. Bild: Andrea Stalder (2. September 2019)

«Wobei die bedingt vollziehbare Geldstrafe mit Verbindungsbusse infolge vermeidbarem Verbotsirrtum auf eine Busse reduziert wurde.»

Aus dem Juristendeutsch übersetzt heisst das in etwa: Hans Peter Allemann konnte glaubhaft machen, dass er davon ausgegangen sei, seine Waschanlage würde nicht unter die damalige Lockdown-Covid-Verordnung fallen, weil ja bei deren Benutzung zu keiner Zeit ein Kundenkontakt bestehe.

Und ausserdem störte sich Hans Peter Allemann daran, dass die damals in Kraft getretene Verordnung nicht publik gemacht wurde. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) verhandelte mit dem Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS), doch Allemann ist nicht Mitglied beim AGVS. «Und wenn man sich Infos auf der Website des AGVS holen wollte, dann stand da, dass diese nur für Mitglieder zugänglich seien», erzählt Allemann.

Wieder wurden Waschanlagenbesitzer gebüsst

Beinahe wäre Allemann wieder in die Falle getappt, hätte ihn nicht ein Kollege, der AGVS-Mitglied ist, gewarnt. Denn die Verordnung galt auch wieder am Stephanstag, am 26. Dezember. Und prompt wurden drei Betreiber von Waschanlagen zur Anzeige gebracht, wie auch die TZ in der Ausgabe vom 28. Dezember berichtete.

André Schlatter ist Rechtsanwalt und vertrat Hans Peter Allemann in dieser Sache. Bild: Donato Caspari (19. März 2018)

Doch diesmal hätte Hans Peter Allemann wohl schlechte Karten gehabt, um sich zu wehren, sagt Rechtsanwalt André Schlatter, «weil ja nun die Verordnung bekannt ist». Auch hätte nicht geholfen, dass Allemann als Nichtverbandsmitglied nur erschwert zu Informationen kommt. «Man müsste in diesem Fall juristische Hilfe beiziehen, und würde wohl den Rat bekommen, die Waschanlage geschlossen zu lassen», sagt André Schlatter.