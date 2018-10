Amriswil zeigt sein Seewasserwerk von innen Die Türen des Seewasserwerks in Kesswil werden am 20. Oktober geöffnet sein. Vom Stadtzentrum her besteht ein Shuttle-Bus.

Das Seewasserwerk in Kesswil beliefert Amriswil und andere Gemeinde im Oberthurgau mit sauberem Wasser (Bild: PD)

Am kommenden Samstag, 20. Oktober, ab 10 Uhr öffnet das Seewasserwerk der Regio Energie Amriswil (REA) in Kesswil seine Türen für die Öffentlichkeit. In stündlichen Führungen erhält man einen seltenen Einblick in Räumlichkeiten und technische Anlagen. Mitte des vergangenen Jahrtausends, 1952, nahm Amriswil das Seewasserwerk in Kesswil in Betrieb. Mit einem über hundert Kilometer langen Leitungsnetz werden nebst Amriswil weitere Gemeinden aus dem Oberthurgau und dem Oberland von hier aus mit sauberem Wasser aus dem Bodensee versorgt.

Gereinigt wieder in den Bodensee

Dieses saubere Wasser ist für die Menschen lebensnotwendig und daher ein kostbares Gut, mit dem sorgsam umzugehen ist. Mehrere Reinigungsstufen sorgen in Kesswil dafür, dass das Bodenseewasser in einwandfreiem Zustand in die Häuser gelangt. Umgekehrt sind Kläranlagen dafür zuständig, dass einmal gebrauchtes Wasser gereinigt dem Bodensee zurückgegeben wird.

Wie dies alles vonstatten geht und vor allem wie das Wasser von Kesswil aus in unsere Häuser gelangt, erfährt man am Tag der offenen Tür des Seewasserwerks. Dieser findet am Samstag, 20. Oktober, statt. Zwischen 10 und 14 Uhr werden stündliche Führungen angeboten. Erreichbar ist das Seewasserwerk von 9.30 bis 13.30 Uhr mittels Kleinbus ab dem REA-Gebäude an der Egelmoosstrasse 1 in Amriswil (Abfahrt jeweils 30 Minuten nach jeder vollen Stunde).

Bei individueller Anreise stehen Parkplätze beim Strandbad Amriswil in Uttwil zur Verfügung. Von hier aus ist der Gehweg zum Seewasserwerk beschildert.

Die REA hofft, dass viele Interessierte die Möglichkeit nutzen, einen Einblick in die Räumlichkeiten und modernen technischen Anlagen zu erhalten. Für einen kleinen Imbiss vor Ort wird gesorgt sein. (red)