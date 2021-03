Amriswil 20 Arbeitsplätze bleiben in der Stadt: «Wir waren schon immer hier – und wir bleiben auch in Amriswil» Die Raumwerk AG realisiert zum 20-Jahr-Firmenjubiläum einen Neubau und bekennt sich so zu ihren Wurzeln im Oberthurgau.

Die Visualisierung zeigt, wie einst der neue Firmensitz an der Säntisblickstrasse in Amriswil im Frühjahr 2022 aussehen soll. Bild: PD/Raumwerk AG

Es ist ein Bekenntnis zum Standort Amriswil, welches Bruno Müller, CEO der Raumwerk AG an diesem eher trüben Freitagnachmittag ausspricht. «Einige haben mir gesagt, wir könnten den neuen Firmensitz ja auch zentral in der Ostschweiz in St. Gallen bauen.» Ganz so abwegig ist der Gedanke nicht, denn die Mitarbeiter des Generalunternehmens, welches vom Bündnerland bis Basel tätig ist, kommen auch aus der ganzen Region Ostschweiz.

Bruno Müller

seit 2009 Geschäftsführer der Raumwerk AG in Amriswil. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2021)

«Unsere Mitarbeiter stehen jedoch hinter dem Entscheid, dass wir hier den Neubau an der Säntisblickstrasse realisieren. Wir waren immer hier – und wir bleiben in Amriswil.»

Das sagte Geschäftsführer Bruno Müller zu den geladenen Gästen bei der Grundsteinlegung an diesem 5. März.

Trüb war also nur das Wetter, doch für Amriswil ist diese Nachricht erfreulich, dass einerseits die 20 Arbeitsplätze nicht aus der Stadt wegziehen, aber auch dass die Raumwerk AG weiterhin hier Steuern bezahlt. Deshalb liess es sich auch Stadtpräsident Gabriel Macedo nicht nehmen, den Vertretern des Unternehmens zur Grundsteinlegung zu gratulieren.

Ein Mitarbeiter der Raumwerk AG versenkt die Zeitkapsel im Fundament. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 5. März 2021)

Vor dem kleinen Apéro im Freien wurde eine verschweisste Zeitkapsel ins Fundament eingelegt. Darin befinden sich nebst den Bauplänen auch eine aktuelle Ausgabe der «Thurgauer Zeitung» sowie eine Gesichtsmaske und Desinfektionsmittel – «als Erinnerung an diese aussergewöhnliche Zeit», wie Bauleiter Tobias Weisse sagte.