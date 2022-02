Amriswil Winterspiele einmal anders Die «Amriswiler Konzerte» laden am Samstag zur Orgelmatinee in der Kirche St.Stefan.

Thomas Haubrich spielt in der Kirche St.Stefan. Bild: Manuel Nagel

Unter dem Thema «Winterspiele» bieten die Amriswiler Konzerte übermorgen Samstag, am 12. Februar, um 11.11 Uhr in der Katholischen Kirche St.Stefan an der Alleestrasse 17 wieder besinnliche, fröhliche, heitere und meditative Orgelmusik an.

Während 30 Minuten spielt Organist Thomas Haubrich unterhaltsame, winterliche Orgelwerke von Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, Johannes Brahms und Robert Schumann, sowie Improvisationen. Die Besucher können sich eine halbe Stunde mit schöner Musik, mit Bekanntem und Unbekanntem verzaubern lassen. Der Eintritt ist frei, es gibt eine Kollekte.

Nach dem Kurzkonzert besteht die Möglichkeit, an einer kurzen unterhaltsamen Orgelführung auf der Empore teilzunehmen. Der Einlass ist nur mit einem gültigen Covid-Zertifikat möglich. Kinder sowie Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Zertifikatspflicht ausgenommen. (red/man)