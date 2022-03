Amriswil Verabschiedung von Christoph Roth und Kurt Iseli Nach zwei Jahren Corona-Unterbruch trafen sich am vergangenen Freitagabend Amriswils Gewerbler zur von Höhepunkten gespickten 111. Jahresversammlung.

Frohe und zufriedene Gesichter bei René Stahel, Kurt Iseli und Christoph Roth. Bild: Peter Mesmer

Der neue Präsident René Stahel durfte an der im Schwertsaal von Oliver’s Restaurant durchgeführten 111. Generalversammlung des Gewerbevereins Amriswil um die 70 Personen, darunter 50 stimmberechtigte Mitglieder, begrüssen. Mit den Worten «was für eine Erleichterung» gab er seiner grossen Freude Ausdruck, dass man sich endlich wieder physisch treffen und von Angesicht zu Angesicht unterhalten könne. Bevor er sich dann an die Erledigung der traktandierten Geschäfte machte, wünschte er allen einen guten Appetit. Er forderte die Anwesenden auf, unbeschwert zuzugreifen, denn Essen und Tranksame werde von der Kasse offeriert.

Das Pandemie-Loch schnell wieder schliessen

Nach der Verpflegung folgte der präsidiale Jahresbericht. Bewusst werde er nicht auf die Wirtschaftslage eingehen, befand der Präsident Stahel. Dafür werde er darüber informieren, welche Strategie und welche Ziele er mit seinem Vorstand in den nächsten Jahren verfolge. «Wir wollen möglichst schnell wieder dorthin, wo wir vor Corona waren. Das heisst, wir werden das Loch in Bezug auf die Durchführung von Aktivitäten, welches sich aufgrund der Pandemie aufgetan hat, schnell wieder schliessen. Wichtig für uns ist auch, das Gewerbe in ein möglichst gutes Licht zu setzen und uns als politisches Sprachrohr für die Anliegen unserer Mitglieder Gehör zu verschaffen. In der Öffentlichkeit muss man uns wahrnehmen. Das gilt besonders auch für die Behörden.»

Neue Vereinssoftware und Website

Wie alles auf der Welt ist Corona nicht nur schlecht, was in Bezug auf die Jahresrechnung von Gewerbe Amriswil bedeutet, dass in den vergangenen zwei Jahren kaum Geld ausgegeben worden ist. Deshalb konnte Kassier Simon Schrepfer einen sehr erfreulichen Abschluss präsentieren, den er wie folgt kommentierte: «Die Coronajahre haben viel Geld in unsere Kasse gespült. Aber die Äufnung von Kapital war und ist nicht unser Ziel. Wir wollen Ihnen etwas bieten, beispielsweise hochstehende Referate, eine unvergessliche Vereinsreise und abwechslungsreiche Anlässe voller Geselligkeit.» Das dem Vorstand mit Geld ausgeben ernst ist, zeigte sich bei einem der nächsten Traktandenpunkte. Die Administration soll mit einer modernen Website, welche an eine leistungsfähige Vereinssoftware angeschlossen sein wird, auf den neuesten Stand gebracht werden. Seitens der Versammelten gab es zu dieser Investition keinerlei Einwände.

Verdiente Standing Ovations

Verabschiedungen sind bei jeder Vereinsversammlung ein Höhepunkt. Dies war auch bei Gewerbe Amriswil so. Gleich zwei illustre Verabschiedungen standen an. Eine davon betraf Kurt Iseli. Das Amriswiler Urgestein, seines Zeichens auch langjähriger Präsident der Amriswiler Fachgeschäfte, verstärkte während 22 Jahren den Gewerbevorstand. Mit riesigem Engagement setzte er sich in dieser Zeit als Bindeglied zwischen dem Detailhandel und dem Gewerbe ein. «Der Aufwand habe sich gelohnt, gemeinsam haben wir viel Gutes für Amriswil erreicht», meinte er in seiner kurzen Ansprache. Standing Ovations sämtlicher Anwesenden waren neben einem Frühlingsstrauss und einem Gutschein sein verdienter Lohn. Ohne Gegenstimme wählten die Versammelten Pascal Zurbuchen als Ersatz in den Vorstand.

Ehrenmitgliedschaft für Christoph Roth

Ebenfalls einen stehenden und tosenden Applaus und dazu erst noch die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft wurde Christoph Roth zuteil. Er trat vor genau 20 Jahren in den Vorstand ein. 2013 wählten ihn die Mitglieder ins Präsidialamt. Seine Wirkungszeit prägten Wachstum und Zusammenhalt. Unter seiner Führung entwickelte sich Gewerbe Amriswil zu einem überaus aktiven Verein mit grosser Ausstrahlungskraft gegen innen und aussen. Er hat seinem Nachfolger einen topgeführten Verein übergeben. René Stahel bedankte sich denn auch beim Scheidenden aufs Herzlichste und übergab ihm eine Flasche Wein und einen kulinarischen Gutschein. Mit kurzen Worten bedankte sich Christoph Roth: «Ich habe das sehr gerne gemacht und selbst viel profitiert. Aber ich trete auch sehr gerne zurück, da ich in René Stahel einen ausgezeichneten neuen Präsidenten an unserer Spitze weiss.»

Berufsnachwuchs, Stadtpräsident und Kiko

Nachdem Petra Soller, im Vorstand zuständig für den Berufsnachwuchs, für die anstehenden Aktivitäten zusammen mit den Schulen geworben hatte, gehörte das Wort Amriswils Stadtpräsident Gabriel Macedo. Er stellte das Projekt zur Neugestaltung des Bahnhofplatzes und des Bushofs vor und bat die Anwesenden mit den Worten «es handelt sich um eines der wichtigsten städtebaulichen Projekte Amriswils seit Jahren», ein Ja an der Abstimmung vom 17. Mai in die Urne einzulegen. Und zum Abschluss eines in jeder Hinsicht gelungenen Abends vermochte der aus Amriswil stammende Comedian Kiko, mit seinem humorgespickten Programm sogar noch das süsse Dessert weiter zu versüssen.