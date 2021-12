AMRISWIL Stiftung Liebenau übernimmt per Januar 2022 das Alterspflegeheim Debora Mine und Jakob Egli trugen sich schon länger mit dem Gedanken, die Zukunft der Alterspflegeheim Debora AG, die 1969 als Familienbetrieb gegründet wurde, in neue Hände zu legen.

Bei der Unterzeichnung des Übernahmevertrags: Thomas Häseli, Verwaltungsratspräsident Liebenau Schweiz; Reto Geiger, Geschäftsführer Liebenau Schweiz; Jakob und Mine Egli, Alterspflegeheim Debora. Bild: PD

(red) Nach dem Eigentümerwechsel soll die Einrichtung in bewährter Form weitergeführt werden. Auch alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden übernommen. Im Haus leben 32 ältere Menschen, gepflegt und betreut von rund 40 Personen. Elementar für eine Nachfolgelösung war für die Gründer, dass das Heim im selben Geist weitergeführt werden kann. Jakob Egli erklärt:

«Mit Liebenau Schweiz haben wir einen Partner gefunden, der dieselben Werte vertritt wie wir.»

Die Verhandlungsgespräche sind nach den Worten Jakob Eglis von gegenseitigem Respekt und Offenheit sowie von Fairness und Vertrauen geprägt gewesen. Für die Liebenau Schweiz ist dies der erste Schritt in den Kanton Thurgau.

Bisher im Kanton St.Gallen tätig

Die gemeinnützige AG, die sich sozialen Aufgaben widmet und zum Verbund der deutschen Stiftung Liebenau gehört, betreibt bisher im Kanton St. Gallen drei Pflegeheime: das Pflegeheim Helios in Goldach, das Seniorenheim Neckertal in Brunnadern sowie das Pflege- und Kurhaus Dorfplatz in Oberhelfenschwil. Die Geschäftsstelle befindet sich in St. Gallen. Thomas Häseli, Verwaltungsratspräsident, der Liebenau Schweiz, sagt:

«Wir freuen uns auf das neue Haus in unserem Verbund.»

Und weiter meint Häseli: «Wir möchten mit unserem Engagement dazu beitragen, dass die Menschen im Haus Debora auch zukünftig im Alter sicher und geborgen leben können.»

Das Alterspflegeheim Debora in Amriswil geht in die Hände von Liebenau Schweiz über. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 18. Dezember 2021)

Christliche Menschlichkeit als Fundament

«In unserer Mitte – Der Mensch»: Das Motto der Stiftung Liebenau stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Jeder Mensch soll die Möglichkeit zu einem individuellen, selbstbestimmten Leben haben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verstehen sich als Partner für Menschen, die dafür Unterstützung benötigen. Leitend für das Handeln der Stiftung sind christlich fundierte Menschlichkeit, hohe Fachlichkeit und nachhaltige Wirtschaftlichkeit.