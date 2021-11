Amriswil Replik auf Kritik: «Menschen aus der ganzen Schweiz schauen nach Amriswil» Peter Bachmann von Fair Trade Town Amriswil und Joe Brägger von den Grünen reagieren auf die Vorwürfe einzelner SVP-Mitglieder, dass die jährlichen Beiträge der Stadt wie Fair Trade Town oder die Zertifizierung des Energielabels nicht nachhaltig seien.

Die Replik auf die Kritik folgt auf dem Fusse. Anlässlich ihrer Budgetversammlung monierten Mitglieder der SVP Amriswil die jährlich wiederkehrenden Kosten für die Zertifizierung von Fair Trade Town sowie des Energielabels, was der Stadt keinen nachhaltigen Effekt bringe («Thurgauer Zeitung» vom 26. November).

Peter Bachmann ist Mitglied der Arbeitsgruppe «Fair Trade Town Amriswil». Bild: Manuel Nagel

Das will Peter Bachmann, Präsident der SP-Ortspartei und in der Arbeitsgruppe Fair Trade Town Amriswil nicht so stehen lassen. Es gebe nicht nur «Ich und meine Familie» oder «Ich und mein Städtchen», sagt er.

«Es gibt auch Leute mit einem gewissen Gerechtigkeitssinn, die gelegentlich an die Menschheit als Ganzes denken.»

Mit dem Bekenntnis zu Fair Trade Town zeige der Stadtrat, dass er über den Tellerrand hinausschaue und bekenne sich mit bisher 20 ortsansässigen Firmen zur Idee, dass fairere Handelsbeziehungen mit Produzenten in armen Ländern anzustreben sei. «Die Stadt Amriswil unterstützt diese Bewegung der Fair Trade Towns mit jährlich 1500 Franken», sagt Bachmann.

Er widerspricht auch der Ansicht, dass dies keinen Effekt für Amriswil habe. Das Gegenteil sei der Fall:

«Menschen aus der ganzen Schweiz schauen nach Amriswil und anerkennen die hiesigen Aktivitäten für mehr Gerechtigkeit im weltweiten Handel.»

Bachmann sagt es und fügt an, dass es dennoch nur einen Tropfen auf den heissen Stein sei.

Erreichen des Goldstatus als Ziel im städtischen Leitbild verankert

Joe Brägger, Vize-Präsident der Grünen Amriswil Bild: Helio Hickl

Auch Joe Brägger, Vizepräsident der Grünen, hat kein Verständnis für die ablehnende Haltung dieses «vergleichsweise bescheidenen Betrages», der sogar befristet sei. Auch der jährliche Beitrag fürs Label Energiestadt entspreche dem strategischen energiepolitischen Ziel Amriswils, dort den Goldstatus zu erreichen, was ja auch im städtischen Leitbild verankert sei.

Der Vorschlag der Grünen sei deshalb: Das Eine (Nachhaltigkeitsprojekte unterstützen) tun, und das Andere (konkrete Schritte in Richtung Energie 2050) nicht lassen. Amriswil könne nur gewinnen. Auch mute es etwas seltsam an, so Brägger, wenn die SVP nun moniere, dass beim Neubau des Stadthauses auf den Minergie-Standard und eine Photovoltaik-Anlage verzichtet wurde. Immerhin sei die Planung unter der Ägide des SVP-Stadtpräsidiums erfolgt.