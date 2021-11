Amriswil on ice Galaabend, Zutrittsbändeli und Testzelt: In Amriswil ist die Eiszeit mit doppelter Premiere angebrochen Noch bis zum 9. Januar steht auf dem Marktplatz das Eisfeld «Amriswil on Ice». Am Freitagabend war Eröffnung für die Bevölkerung.

Die Olympischen Spiele in Peking sind das nächste Ziel fürs deutsche Eistanzpaar Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan. Am Donnerstag und Freitag waren sie aber noch in Amriswil. Bild: Manuel Nagel

Die Zutrittsbändeli sind genau abgezählt. Maximal 1000 Stück gibt es für jeden Tag – und dann ist Schluss. Mehr Personen dürfen nicht auf das Gelände von «Amriswil on Ice». Das ist einer der Gründe, weshalb sich das Organisationskomitee entschieden hat, den Anlass nur mit Covid-Zertifikat zugänglich zu machen. Das stiess nicht überall auf Verständnis, doch die Organisatoren rückten nicht von ihrer Linie ab. Es steht jedoch unmittelbar beim Eisfeld auf dem Marktplatz ein Testzelt zur Verfügung.

Testmöglichkeit vor Ort Wer nicht genesen und nicht geimpft ist, hat vor der Eisarena die Möglichkeit, sich für 30 Franken testen zu lassen. Jeder Getestete erhält einen Konsumationsgutschein im Wert von 20 Franken (zwei Tage gültig, wie das Zertifikat. Mindestkonsumation 30 Franken), den man an der Eisbar oder im Restaurant Eisbrecher einlösen kann. (man)

OK-Mitglied Beat Maier steht bei der Eingangskontrolle. Zutritt zum Gelände von «Amriswil on Ice» haben nicht mehr als 1000 Personen. Bild: Manuel Nagel

Beat Maier, Sicherheitschef von «Amriswil on Ice», schätzt, dass die Kapazitätsgrenze nur selten erreicht werde. Einer dieser Tage dürfte selbstverständlich der Eröffnungsabend sein. Vor zwei Jahren seien es rund 1500 Leute gewesen. Für dieses Jahr haben die Verantwortlichen deshalb entschieden, dass sie zwei Eröffnungsanlässe durchführen. Am Donnerstagabend durften Sponsoren und Gönner auf das Eis oder den Eiskunstläuferinnen und Eisläufern zusehen, die das OK eingeladen hatte, am Freitagabend stand das Eis erstmals der Bevölkerung offen.

Die talentierte Amriswilerin Barbara Huber, die für den Winterthurer Schlittschuh Club läuft, hat hier ein Heimspiel. Bild: Manuel Nagel

Ein Konzept, das auch nach der Coronazeit wohl beibehalten werde, wie Beat Maier sagt. Für die Pflege der Sponsoren und Gönner habe er sonst an der Eröffnung nie wirklich Zeit gefunden. Das sei diesmal nun anders gewesen. Ausserdem habe es am Eröffnungsabend auch immer etwas lange gedauert, bis die Leute aufs Eis gekonnt hätten. Auch das könne man so besser lösen. Die Eröffnungsgala für die Bevölkerung sei kürzer, und es werde weniger gesprochen.