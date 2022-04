Amriswil Oberaacher Korbballturnier und eventuell Volleyballmeisterfeier: Parkplätze werden am Sonntag rar sein auf dem Tellenfeld Wenn Volley Amriswil am Sonntag ab 16 Uhr um den Schweizer-Meister-Titel in der Sporthalle Tellenfeld kämpft, spielen draussen auf dem Rasen zahlreiche Korbballerinnen und Korbballer aus der Region schon seit Vormittag ein Saisonvorbereitungsturnier. Die Veranstalter rufen deshalb dazu auf, zu Fuss oder mit dem Velo zu kommen.

Die Oberaacher Korbballer sind bei ihrem Turnier am Sonntag auf dem Tellenfeld die Lokalmatadoren. Bild: PD

Am Sonntag ist Grosskampftag auf dem Sportplatz Tellenfeld. Das liegt vor allem an den Korbballerinnen und Korbballern, denn nach zwei Jahren Zwangspause kann an diesem Wochenende das Korb- und Volleyballturnier des DTV und des TV Oberaach endlich wieder durchgeführt werden.

Bereits am Samstagabend geht das Mixed-Hallenturnier über die Bühne. Neu findet auch das Volleyballturnier zeitgleich statt, sodass es zu einer Verdoppelung der Teams in den Kategorien Plausch und Elite kommt.

Am Sonntag dislozieren die Sportlerinnen und Sportler von der Halle ins Freie. Am Vormittag spielen die Jugendlichen in den Kategorien U14 und U16, anschliessend beginnt das Turnier der Damen und Herren, was der Elite als optimale Vorbereitung auf die kommende Sommermeisterschaft dient. Mit den Teams aus Oberaach, Zihlschlacht, Roggwil, Eggethof und Meltingen SO kämpfen bei den Herren gleich fünf Mannschaften aus den Nationalligen A und B um den Turniersieg.

Volley Amriswil kann Schweizer Meister werden

Nach dem Cupsieg wollen die Amriswiler Volleyballer am Sonntag auch noch den Schweizer-Meister-Titel holen. Bild: Manuel Nagel

Die Korbballer dürften also die Parkplätze auf dem Tellenfeld schon ab dem frühen Vormittag bis in den Abend hinein besetzen, was zu einer Verschärfung der Verkehrssituation führen könnte, denn um 16 Uhr spielt Volley Amriswil seinen dritten Playoff-Final gegen Chênois aus Genf. Der Cupsieger liegt schon mit 2:0 vorne und könnte somit am Sonntag auch noch den Schweizer-Meister-Titel holen. Die Tellenfeldhalle dürfte also aus allen Nähten platzen.

Der Verein ruft deshalb die Fans von Volley Amriswil auf, wenn möglich nicht mit dem Auto ans Spiel zu kommen oder aber auf dem Allwetterplatz zu parkieren, wo jeweils das Osterspringen stattfindet – nicht dass die Freude über einen allfälligen Meistertitel dann durch eine Parkbusse getrübt wird.