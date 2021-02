Amriswil Nachtschichten für Dutzende Videos Die Amriswiler Glöggli Clique präsentiert am Schmudo ein neues Stück. Es ist gleich in doppelter Hinsicht eine Premiere.

Jedes Glöggli-Mitglied spielte seine Stimme alleine ein. Entstanden ist daraus ein speziell zusammengeschnittener Videoclip. Bild: PD

Im Glöggli-Keller herrscht gähnende Leere. Die Farbtöpfe bleiben zu, die Gwändli im Schrank, der Bus in der Garage. Leere Bühnen, kein Scheinwerferlicht, kein Publikum. Und diese aussergewöhnliche Stille. «Ein Schmutziger Donnerstag ohne Glöggli-Sound? Auf keinen Fall!», sagten sich die Verantwortlichen der Glöggli Clique.



Bis zuletzt haben die Guggenmusiker gehofft, dass doch noch in irgendeiner abgespeckten Form Fasnacht möglich ist. Vor den Skiferien gaben sich die Glöggli jedoch geschlagen.



Neues Stück, keine Proben und kaum Ansatz

Also haben sie sich ein ganz besonderes Projekt ausgedacht: Neuer Guggen-Sound für Zuhause. «Irgendetwas mussten wir doch machen», sagt Christoph Huser, der die Idee zum Projekt hatte.

«Die Idee ist einfach: Jeder spielt bei sich zu Hause das neue Stück und filmt sich dabei.»

Die neuen Stücke der Saison sind für das Publikum jeweils eine grosse Überraschung. Diesmal halt nicht live, sondern daheim am Bildschirm.



Name des Stücks noch geheim Welches Stück die Glöggli Clique veröffentlichen wird, ist noch geheim. Die Premiere ist am morgigen Schmutzigen Donnerstag, 11. Februar, um 20 Uhr auf dem Youtube-Kanal der Glöggli Clique. Den Link zum Video gibt’s auf www.gloegglinet.ch.

Was in der Theorie ganz einfach klingt, war aber alles andere als simpel. Die Glöggli-Saison startet normalerweise im Oktober mit den Proben und dem Probewochenende. Bereits im Herbst hat sich aber die Coronasituation in der Schweiz zugespitzt, das gemeinsame Spielen musste eingestellt werden. «Die Glöggli mussten also alleine ein komplett neues Stück einspielen, das viele zuvor noch gar nie gespielt haben», erklärt Huser. Da viele Mitglieder ihr Instrument nur in der Guggenmusik spielen, war das eine riesige Herausforderung. So etwas hat die Guggenmusik zuvor noch nie gemacht. Aber: Es hat geklappt.

«Vielleicht müssen wir das bei neuen Stücken künftig immer so machen, damit alle ihre Stimme schnell können.»

Christoph Huser, der auch bei der Probeleitung aktiv dabei ist, sagt es mit einem Lachen



Stimme um Stimme, Schnitt um Schnitt

Nach und nach trudelten die Videos ein. «Ich wusste, es würde viel zu tun geben. Wie viel, das habe ich erst in den letzten Tagen gemerkt!» Seine Kollegin Sarina Fehr lacht. Sie weiss wovon Huser spricht, denn sie ist für den Videoschnitt verantwortlich. Das Problem bei den Tonaufnahmen war, dass nicht jedes Smartphone die Aufnahme gleich abspeicherte. «Obwohl alle mit demselben Audio im Ohr gespielt haben, waren die Aufnahmen unterschiedlich schnell.» Huser kommt so auf einige hundert Schnitte. «Ich weiss nicht, wie oft ich das Stück mittlerweile gehört habe.» Auch Fehr hatte einige Nachtschichten eingelegt, denn bei gut 60 Mitgliedern kommen doch einige Videos zusammen. Dies als Online-Gugge in Form zu bringen, sei nicht einfach gewesen.



Nun ist alles bereit für die grosse Premiere am Donnerstagabend (siehe Kasten). «Immerhin können wir so doch noch etwas Fasnacht feiern, wenn auch nicht im üblichen Rahmen», sagt Fehr. Und man merkt den Glöggli an: Der Verein lebt, auch wenn sich die Mitglieder mittlerweile seit Monaten nicht mehr gesehen haben. Ja, man sei mega stolz, dass dieses Projekt geklappt habe, sagen Huser und Fehr. Fehr sagt:

«Zusammen sind wir stark.»

Und das passe ja irgendwie zur aktuellen Situation. Jeder für sich klinge schliesslich nach nichts, zusammen aber ergebe sich der typische Glöggli-Sound, ergänzt Huser.

«Es gibt uns doch ein schönes Zusammengehörigkeitsgefühl, auch wenn wir weit auseinander sind.»



Und Sarina Fehr, die eigentlich Tourenmanagerin ist bei der Glöggli Clique, dürfte allen Fasnächtlerinnen und Fasnächtlern aus dem Herzen sprechen, wenn sie sagt: «Vielleicht ist es nicht der letzte Videoclip in dieser Form, aber es ist hoffentlich der erste und letzte als Schmudo-Ersatz.» (red/man)