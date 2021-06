AMRISWIL Mit dem Mühlrad wurde Strom erzeugt: Reto Candio lud zu einer Zeitreise ein Ein spannender Rundgang mit interessanten Hintergründen und Geschichten aus vergangenen Zeiten stand am Samstagvormittag auf dem Programm. Auf einer Stadtführung gab es viel Wissenswertes rund um den Hegibach zu erfahren.

Stadtführer Reto Candio weiss über die Geschichte der Hellmühle bestens Bescheid. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Amriswil, 12. Juni 2021)

Stadtführer Reto Candio gestaltete mit viel Hingabe und Herzblut eine historische Zeitreise. Der frühere Marktplatz-Coiffeur, der jeden Winkel der Stadt Amriswil kennt, brachte auf unterhaltsame Weise den Teilnehmenden die Gegend rund um den Hegibach näher.

Die Stadtführung, die rund 1 ¼ Stunden dauerte, begann beim Hegibach, unterhalb des Amriswiler Ortsmuseums. «Der Hegibach, mit einer Gesamtlänge von ungefähr neun Kilometern, entspringt auf der Höhe zwischen Risershus und Karlshusen oberhalb Muolen, fliesst bei der Hellmühle vorbei nach Hemmerswil und mündet schliesslich bei der Luxburg in Egnach in den Bodensee», erklärte Candio.

Wie der Palmensteg zu seinem Namen kam

Obwohl es gar keine Palmen gibt, heisst die Verbindung von der Weinfelderstrasse zum Hegibach Palmensteg. Doch woher stammt dieser Name? Der Stadtführer erklärte, dass der inzwischen verstorbene Robert Sallmann, einstiger Patron der Textilfabrik ISA, dafür eine besondere Erklärung hatte.

Im Jahre 1849 sei Johann Joseph Sallmann als politischer Flüchtling von Sachsen geflohen und habe in Amriswil die erste Trikotfabrik der Schweiz gegründet. Am Hegibach habe er dann eine kleine Badehütte gebaut und einen Teil des heutigen Hellmühle-Wäldchens angelegt. Wenn er dorthin gegangen sei, habe er jeweils zu seinen Mitarbeitenden gesagt:

«Geh mal noch dä Baoumen guggen.»

Die Leute hätten irrtümlicherweise geglaubt, dass «Baoumen» Palmen statt Bäume seien. Seither heisse das Strässchen Palmensteg.

Die Route führte weiter durch das Wäldchen beim Palmensteg zu einem ganz besonderen Kleinod, der Hellmühle, die erstmals 1446 erwähnt worden war. «Nachdem der letzte Müller nach Utah in den USA ausgewandert war, wurde 1890 die Mühle stillgelegt. Zwei Jahre später kaufte die Firma J. Sallmann & Cie. die Hellmühle am Hegibach. Mittels einer Turbinenanlage wurde dann Strom für die Textilfabrik produziert. Die Turbinenanlage am Hellmühleweiher fiel im Jahr 1934 der fortschreitenden Technik zum Opfer», erklärte der Stadtführer.

Amriswiler Strandbad am Bodensee

Das erste Amriswiler Schwimmbadprojekt stamme aus dem Jahre 1921, berichtete Candio. Der Verschönerungsverein Amriswil rechnete mit Baukosten von 90'000 Franken. Die Idee war, den Hellmühleweiher herauszuputzen, denn die Kinder nutzten diesen schon damals zum Baden. Das Projekt schaffte es allerdings nicht zur Abstimmungsreife. Auch wenn die Gemeinde Amriswil offiziell nicht an den Bodensee grenzt, gehört ihr seit 1928 ein Badeplatz in Uttwil.

Neben dem blühenden Mohnfeld im Weiler Gizehus erzählt Stadtführer Reto Candio aus früheren Zeiten. Bild: Yvonne Aldrovandi-Schläpfer (Amriswil, 12. Juni 2021)

Unter anderem gab es auch einen Halt im Ortsteil Gizehus, der aus dem 15. Jahrhundert stammt. Der Weiler habe damals aus höchstens drei bis fünf Häusern bestanden. Das grosse Bauernhaus mit der Schindelfassade aus dem 18./19. Jahrhundert wurde vor einiger Zeit zu einem Mietshaus mit sechs Wohnungen umgebaut und renoviert. Früher soll das Bauernhaus auch einmal eine Wirtschaft gewesen sein, der Name dieser Wirtschaft sei allerdings nicht bekannt.

Der Mammutzahn von Köpplishaus

Die teilnehmenden Leute erfuhren überdies, dass das Hegibachtal bis hinauf nach Muolen einst durch Gletscher aus dem Alpstein geformt wurde. Die Gletscher transportierten nicht nur Kies und Sand, sondern auch Knochen verstorbener Tiere. So wurde in der Kiesgrube Tellen bei Köpplishaus im Frühjahr 1920 ein Mammutzahn gefunden, der heute im Naturmuseum in Frauenfeld bestaunt werden kann.

Den Abschluss der Stadtführung bildete der Anblick des blühenden Mohnfeldes im Weiler Gizehus, das momentan so manchen Spaziergänger in Staunen versetzt. Einmal mehr hat eine Stadtführung gezeigt, dass sich in und um Amriswil zahlreiche bedeutungsvolle und idyllische Naturoasen befinden.