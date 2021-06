«Mit dem Jugendtreff identifizieren»: Für ein neues Logo des «YOYO» in Amriswil können die Teenager in einem Wettbewerb eigene Ideen einreichen

Anlässlich des 25+1-Jahr-Jubiläums will der Jugendtreff ein neues Logo gestalten lassen. Dafür will das Team die Jugendlichen aktiv einbeziehen. So läuft bis zu den Sommerferien ein Wettbewerb, welcher Logo-Ideen von den Teenagern sammelt. Das Gewinnerlogo wird anschliessend auf einem Metallschild verewigt.