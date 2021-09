Amriswil Meh Dreck, meh Publikum: Das Amriswiler Motocross lockte mehrere hundert Besucher an Mehrere hundert Zuschauer liessen es sich nicht nehmen, am Wochenende das Amriswiler Motocross zu besuchen.

Die Kategorie mit den Seitenwagen ist jeweils besonders beliebt. Hier in Führung liegend die späteren Gewinner Marco Heinzer und Meinrad Schelbert aus Illgau. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 26. September 2021)

Wenn die Motocrosser etwas nicht können, dann ist es ganz still und heimlich eine Veranstaltung durchzuführen. Die Verantwortlichen des Auto- und Motor-Sportclubs Oberthurgau (AMCO), die jeden September in der Spitzenrüti bei Schocherswil das Rennen organisieren, hatten im Vorfeld überhaupt keine Werbung gemacht. Mediensprecher Roger Schättin sagt:

«Im März mussten wir uns entscheiden, ob wir die Veranstaltung durchführen.»

Damals konnte man nicht abschätzen, wie sich die Situation entwickelt – und so entschied der AMCO, die Rennen in der Bürglen ohne Publikum zu organisieren.

Ideale, trockene Bedingungen. Es gibt keine gravierenden Unfälle an diesem Wochenende. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 26.September 2021)

Doch spätestens am Samstag, als die Motoren aufheulten und der Wind den Lärm bis in die Stadt hinunter trug, wurde den Amriswiler Motocrossfans bewusst, wie ihr Programm an diesem Wochenende ausschaut. Das ideale Wetter trug das Seine dazu bei, dass insbesondere am Sonntag einige hundert Schaulustige auf dem Gelände waren und die waghalsigen Sprünge der Fahrer bewunderten.

Waghalsige Sprünge gibt es jeden September auf der Rennstrecke Bürglen zwischen Schocherswil und Räuchlisberg zu sehen. So auch in diesem Jahr. Bild: Manuel Nagel (Schocherswil, 26. September 2021)

Selbst die Festwirtschaft mit dem beliebten Steak und Pommes war geöffnet. Und weil die Zuschauer keinen Eintritt bezahlen mussten, konsumierten sie umso freudiger. Dennoch ist ein Motocross ohne die üblichen mehreren Tausend Zuschauer für den AMCO ein Verlustgeschäft, trotz zahlreicher verkaufter Würste und Biere. OK-Mitglied Nicole Siegenthaler sagt:

«Es ist ein Tropfen auf den heissen Stein.»

Die Fahrer seien jedoch sehr dankbar gewesen, dass sie nach vielen Absagen in diesem Sommer überhaupt ein Rennen fahren konnten. Auch im Publikum gab es viele strahlende Gesichter. Auffällig viele Familien waren in der Bürglen anzutreffen. «Das Motocross gehört einfach dazu, wenn man in Amriswil wohnt», sagt eine Mutter, die mit ihren Söhnen erschienen ist.