AMRISWIL Mahnende Worte an der Mahnmal-Einweihung: Die ständige Erinnerung ist wichtig Für den Konsul und Flüchtlingshelfer Ernst Prodolliet wurde am Donnerstagabend im Radolfzeller Park ein Mahnmal eingeweiht. Prodolliet hatte Hunderten von Juden im Zweiten Weltkrieg das Leben gerettet.

Einweihung des Mahnmals für den Flüchtlingshelfer Ernst Prodolliet im Radolfszeller Park in Amriswil. Bild: Reto Martin (Amriswil, 1. Juli 2021)

Der Einweihung des Mahnmals, das auf die Initiative des Ortsmuseums und des Stadtrats zurückgeht – die Holzskulptur stammt vom einheimischen Künstler Helmut Giselbrecht –, wohnten nicht nur Regierungsrat Urs Martin und Stadtpräsident Gabriel Macedo bei, sondern mit Simone Prodolliet auch eine Grossnichte des Geehrten sowie zahlreiche Vertreter jüdischer Organisationen.

Eugen Fahrni zeigte sich als Vertreter des Ortsmuseums Amriswil darüber erfreut, dass nun «etwas Bleibendes, das von der Bevölkerung immer wieder registriert wird und mitgetragen werden kann» in Amriswil seinen Platz gefunden habe.

So sieht das Mahnmal aus. Bild: Reto Martin

Grosse Wertschätzung für Prodolliet in Israel

Der israelische Botschafter in der Schweiz, Jakob Keidar, liess eine Grussbotschaft verlesen. «Die israelische Botschaft in der Schweiz und der Staat Israel schätzen Ernst Prodolliet sehr für seine Tapferkeit und dafür, dass er vielen Juden das Leben gerettet hat», schrieb Keidar, und forderte von der Gesellschaft einen Kampf gegen das schleichende Vergessen des Holocausts ein.

«Indem wir die Erinnerungsarbeit nicht nur in die Schulprogramme, sondern auch in den Alltag integrieren, anerkennen wir, dass all diese Ereignisse Teil unseres Lebens sind und dass wir eine kollektive Verantwortung dafür haben, das so etwas nie wieder passiert», schreibt Keidar. Der Stadtpräsident von Amriswil, Gabriel Macedo, ergänzte:

Gabriel Macedo, Stadtpräsident von Amriswil Bild: Reto Martin

«Der Holocaust darf niemals vergessen werden. Humanität stimmt nicht immer mit dem geltenden Recht überein.»

Hunderten Juden das Leben gerettet

Doch was genau war der Verdienst des 37 Jahre nach seinem Tode Geehrten, den seine Grossnichte, Simone Prodolliet, in einer Ansprache als widersprüchliche Person schilderte? «Onkel Ernst» sei zum einen sprachbegabt, charmant und überzeugend, gleichsam aber auch ein Mensch gewesen, der aufbrausend, lasterhaft, selbstherrlich sein konnte.

Die Teilnehmer an der Einweihungsfeier. Bild: Reto Martin

Doch als der Diplomat im Frühling 1938 im Konsulat Bregenz Visa für Österreicher auszustellen hatte, nutzte er die Chance, um Dutzenden von Juden zur Flucht in die Schweiz oder zur Durchreise zu verhelfen.

Als er deswegen nach einem scharfen Verweis als Vizekonsul nach Amsterdam strafversetzt wurde, machte er wie gewohnt weiter und rettete – zusammen mit seiner Frau Frieda – Hunderte von Juden. Prodolliet, so sagte seine Grossnichte, habe sein Handeln stets so erklärt:

Simone Prodolliet Bild: Reto Martin

«Es war ein Gebot von Anstand und Redlichkeit.»

Die Frage ist: Wen weisen wir heute zurück?

Mahnende Worte fand Amy Guggenheim, Co-Präsidentin der Jüdischen Gemeinde in St.Gallen. Sie schilderte, wie es für ihre Familie gewesen sei, als staatenlose Flüchtlinge während des Zweiten Weltkrieges in der Ostschweiz zu leben. Immer wieder habe ihr Vater von den Behörden offen mitgeteilt bekommen, dass man die Papiere ganz einfach nicht verlängern könne. Die alte Dame erklärte:

«Wir lebten in ständiger Angst. Wir mussten still und nett sein.»

Und nach dem Krieg, als sich die Familie in der Stadt St.Gallen einbürgern lassen wollte, sei der unbescholtenen Familie unverhohlen beschieden wurde: «Wüsset Sie, so Lüüt wie Ihne, nehme mir nöd so gärn uf.»

Deshalb frage sie sich heute: «Welche Menschen nehmen wir heute nicht gerne auf? Welche Menschen schaffen wir heute zurück in eine Heimat, die es nicht mehr gibt? Dass ist eine wichtige Frage, wenn wir diese Gedenktafel ernst nehmen sollen. Wir müssen uns überlegen: Was tun wir heute?»