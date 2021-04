Amriswil Kräuterhexe verrät ihre Geheimnisse Claudia Burren aus Chressibuech ist am Museumssonntag im Bohlenständerhaus zu Gast.

Claudia Burren in ihrem grossen Kräutergarten in Chressibuech. Bild: Sheila Eggmann

Claudia Burren bezeichnet sich selbst als «Kräuterhexe». Und das nicht ohne Grund, denn ihr Bauernhaus in Chressibuech ist vom Boden bis zum Estrich voll mit Pflanzen. Ausserdem hat sie einen grossen wildwuchernden Heilkräutergarten, oder «meine eigene Apotheke», wie Claudia Burren ihn nennt.

Diesen Sonntag, am 2. Mai, ist Claudia Burren ab 14 Uhr im Bohlenständerhaus anzutreffen. Dabei erzählt sie von den Kräutern in ihrem Garten und welche Wirkung diese haben. Die einen sind heilend, andere wiederum schmerzlindernd.

Claudia Burren stellt auch Produkte her, etwa Tee, Salben oder Tinkturen. Bei den Tinkturen entzieht sie den Kräutern die Wirkstoffe mit Hilfe von Alkohol. «Da mein Mann Schnaps brennt, bin ich an der Quelle», sagt sie. Wer das Bohlenständerhaus schon am vorherigen Museumssonntag am 7. März besuchte, lernte dort Burrens Mann Thomas bereits kennen, als der Störbrenner ebenfalls sein Handwerk demonstrierte.

Nebst Claudia Burren mit ihren Erzählungen ist auch Anne-Marie Zweifel vor Ort. Sie wird am Webstuhl arbeiten und gleichzeitig darüber erzählen. Dieses Angebot wird es künftig jeden Museumssonntag im Bohlenständerhaus geben.