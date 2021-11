Amriswil Klares Ja zu Neubauprojekt: Stadt Amriswil erweitert ihr Angebot an Alterswohnungen Die Amriswiler Stimmbevölkerung sagt mit 3538 Stimmen ja zu 30 weiteren Alterswohnungen und neuen Büroräumlichkeiten für die Spitex Oberthurgau. Nur gerade 656 Personen waren gegen das Projekt, das rund 14 Millionen kosten wird.

An der Ecke zwischen Egelmoosstrasse (links) und Alleestrasse werden die 30 neuen Alterswohnungen entstehen. Im hinteren Haus ist aktuell noch die Brockenstube des Frauenvereins. Bild: Manuel Nagel

Kritische Stimmen zu den Plänen des Stadtrats, neben den bestehenden 66 Alterswohnungen noch 30 weitere zu bauen, gab es im Vorfeld dieser Abstimmung praktisch keine. So konnte der zuständige Stadtrat Erwin Tanner (SVP), der das Ressort «Gesundheit und Alter» unter sich hat, beruhigt dem heutigen Abstimmungssonntag entgegenblicken.

Zwar lag die Stimmbeteiligung in Amriswil für diese kommunale Vorlage mit 54,9 Prozent fast zehn Prozentpunkte unter den nationalen Vorlagen, doch die Zustimmung für das 14-Millionen-Projekt war dennoch deutlich. 3538 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger wollen das Projekt, 656 legten ein Nein in die Urne, was eine Zustimmung von etwas mehr als 84 Prozent ergibt.

Stadtrat Erwin Tanner: «Nachfrage ist gegeben»

Die Nachfrage nach solchen Wohnungen sei gegeben, sagte Erwin Tanner und verwies auf die lange Warteliste von rund 40 Personen, die insbesondere vom «Betreuten Wohnen» des benachbarten Alters-und Pflegezentrums profitieren möchten. Auch die Spitex Oberthurgau erhält nun langersehnte Büroräume auf 500 Quadratmetern.

Nun folgt die Detailplanung. Der Baubeginn ist voraussichtlich im Frühjahr 2023 und bezugsbereit sind die Alterswohnungen und Spitex-Büroräume dann rund zwölf Monate später.