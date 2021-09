Amriswil Im Gratisbus zur Kulturnacht von Amriswils Partnerstadt Die städtische Kulturkommission organisiert Hin- und Rückfahrt am Samstagabend zum Radolfzeller Pendant.

In der Stadt Radolfzell, hier im Bild die Postgasse, findet am Samstag die Kulturnacht statt. Die Partnerstadt Amriswil organisiert einen Gratisbus.

Bild: Ralph Ribi (Radolfzell, März 2017)

Wie Amriswil organisiert auch die Partnerstadt Radolfzell eine Kulturnacht. Die Organisatoren aus Radolfzell laden die Amriswiler Bevölkerung herzlich zu diesem Anlass ein. Die Kulturnacht findet am Samstag, 2. Oktober, statt und steht anlässlich der Heimattage Baden-Württemberg unter dem Motto «Heimat».

Über 100 Kulturschaffende

Über 100 Kulturschaffende präsentieren in Radolfzell, Böhringen und Markelfingen Kunstarbeiten. Bis in die Nacht hinein sind Kunst- und Kulturliebhaber eingeladen, die Kunst- und Kulturvielfalt in Radolfzell kennen zu lernen. Seit 16 Jahren ist die Kulturnacht eine feste Grösse, wenn es darum geht, der lokalen Kunst eine Plattform zu geben.

Viele Ausstellungsorte präsentieren sich ganz anders als im Alltag. So auch die Stadtbibliothek, in der in diesem Jahr die Geschichte des Hauses beleuchtet wird. Ausserdem werden Führungen mit geschichtlichem und baugeschichtlichem Hintergrund angeboten. Der Radolfzeller Amateurfilmer Robert Werra zeigt zudem eine Dokumentation zum Umbau des Österreichischen Schlösschens und Axel Reinhard Böhme sowie Ulrich Riebe werden eine Video-Projektion auf die Fassade der Radolfzeller Stadtbibliothek illuminieren.

Eröffnung im Milchwerk

Im Milchwerk präsentieren 16 Künstler ihre Werke. Für das leibliche Wohl wird vor dem Milchwerk und auf dem Marktplatz gesorgt. Wie jedes Jahr steht ein kostenfreier Bus-Shuttleservice zur Verfügung, der die teilnehmenden Ortsteile mit der Kernstadt verbindet. Informationen gibt es im Internet unter www.kulturbuero-radolfzell.de.

Die Kulturkommission Amriswil organisiert einen Bus, der um 16.30 Uhr vom Pentorama nach Radolfzell fährt. Offizielle Eröffnung ist um 18 Uhr im Milchwerk. Um 23 Uhr fährt der Bus zurück nach Amriswil. Die Teilnahme ist kostenlos. Es gilt jedoch die 3-G-Regel und Maskenpflicht. (red)