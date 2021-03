Amriswil Generationenwechsel in der Käserei Müller in Hagenwil: Der Entscheid ist wie Käse gereift Manuel und Melanie Müller übernehmen schrittweise die Käserei Hagenwil von ihren Eltern Anita und Tony.



Sohn Manuel und Vater Tony Müller im 2015 erbauten Käselager in Hagenwil. Bild: PD

Für Manuel Müller ist nicht immer klar gewesen, dass er den elterlichen Betrieb, die Käserei in Hagenwil, einst übernimmt. Der Entschluss, zurückzukommen, sei gereift – so, wie der Käse reifen müsse. Müller, eidgenössisch diplomierter Milchtechnologe, verbrachte sieben Jahre in Kanada. «Mit Unterbruch», erzählt er. In Nordamerika erfüllte er sich auch seinen Traum, liess sich zum Helikopterpiloten ausbilden. Vater Tony Müller sagt mit einem Lachen:

«Wir sind die einzige Käserei, die mit ‹Hagenwil, Käserei› eine eigene Bushaltestelle hat.»

Und sie seien vielleicht auch die einzige Käserei, die irgendwann einmal einen Helikopterlandeplatz einrichten werde.



Doch zuerst steht die Übergabe an die nächste, bereits die vierte Generation an. Nebst Manuel ist auch dessen Schwester Melanie Müller in den Betrieb eingestiegen. Sie übernimmt von ihrer Mutter Anita den administrativen Teil. «Die Übergabe ist anspruchsvoll», sagt Manuel Müller. Die beiden Familienbetriebe, die Käse Thurgau AG und die Käserei Müller-Thurgau, produzieren mit 15 Mitarbeitenden an zwei Standorten. Hergestellt werden Emmentaler, Appenzeller und eigene Halbhart- und Hartkäse. «Anspruchsvoll ist vor allem die Regelung der Finanzen», erklärt der angehende Geschäftsführer. Die Übergabe des Betriebs von Vater Tony zu ihm werde deshalb schrittweise vollzogen.



Die Chäsi in Hagenwil soll wieder in Betrieb gehen



Noch-Inhaber Tony Müller wird im April das Pensionsalter erreichen. Er werde sich noch nicht ganz aus dem Käsegeschäft zurückziehen, könne aber gut loslassen. Tony Müller kam 1984 von Schönenberg an der Thur nach Hagenwil und pachtete die Käserei. Fünf Jahre später kaufte er sie, 2000 erfolgte der Totalumbau. Ebenfalls 2000 liess Müller die Marke Müller-Thurgau schützen. Ab 2001 kaufte er einige Käsereien in der Region und übernahm viele Milchlieferanten der jeweiligen Käsereien.



Produziert wird derzeit in Sibenhusen in Muolen und seit dem 1. Januar 2020 auch in Steinebrunn. Nicht mehr produziert wird in Hagenwil. «Wir planen jedoch Hagenwil in naher Zukunft wieder in Betrieb zu nehmen, müssen aber noch einiges abklären», sagt Manuel Müller, der oberhalb der stillgelegten Käserei wohnt. Seine Eltern sind bereits in ein Häuschen in der Nähe umgezogen. Vater Tony sagt:

«Ich freue mich sehr über das Engagement und die Leidenschaft unserer Kinder für das Käsegeschäft.»



Der 34-jährige Manuel Müller hat bereits frischen Wind in das Unternehmen gebracht: ein neues Logo, allerdings immer noch mit Löwenkopf, ein neuer Internetauftritt, eine neue Werbebroschüre. Er beschäftigt sich zudem mit der Direktvermarktung der drei Halbhartkäse der geschützten Marke Müller-Thurgau «mild», «würzig» und «rezent». Und da gibt es noch den Hagenwiler Schlosschäs, der geschmolzen auch im Cordon bleu im Restaurant des Wasserschlosses zu finden ist.

Täglich rund 35'000 Liter Milch



In den Müller-Käsereien werden täglich rund 35'000 Liter Milch zu Käse verarbeitet. Das ergebe 20 Stück 100 Kilogramm schwere Emmentaler und zwischen 150 und 220 Halbhartkäse, die etwa sieben Kilogramm schwer sind. Die Milch wird jeden Tag von der Käserei mit dem eigenen Milchtanktastwagen bei den Bauernbetrieben in der Region abgeholt. «Wir produzieren nur mit Milch von Kühen, die mit Heu und Gras gefüttert werden», sagt der eidgenössisch diplomierte Käsermeister Tony Müller: Heumilch sei nährstoffreicher und weise doppelt so viel Omega-3-Fettsäure als herkömmliche Milch auf.



«Mit unseren Milchbauern verbindet uns eine jahrelange Freundschaft und die Liebe zur Tradition.»

Das sagt der Senior, der seinen Beruf nach wie vor als Berufung sieht. Sohn Manuel will die Qualitätsmarke Müller stabilisieren und sich konzentrieren auf die Produktion von wertschöpfungsstarkem Käse.



Im 2015 erbauten Käselager sind immer etwa 30'000 Halbhartkäse untergebracht. Ebenfalls lagern jeweils 2500 Emmentaler-Laibe in Steinebrunn. Gesamthaft etwa 400 Tonnen Käse. Alle Laibe werden von einem Roboter gepflegt, bis sie reif für den Verkauf sind. Einzig der «Appenzeller» werde von der Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH früher zurückgeholt und selber geschmiert, denn das würzigste Geheimnis der Schweiz soll auch weiterhin in Appenzell bleiben.

Besonders stolz ist die Familie auf die Müller-Thurgau-Käse, die in den Ostschweizer Grossverteilern verkauft werden. Was ist an diesen Müller-Thurgau-Käsen so besonders? «Sie sind speziell würzig und cremig», antworten Tony und Manuel Müller wie aus einem Guss. Etwa 60 Prozent würden exportiert, der grösste Teil gehe nach Deutschland. Vom Emmentaler gingen sogar 80 bis 90 Prozent in den Export, der grösste Teil nach Italien.