Amriswil Neues Gemeinschaftsgrab für den Amriswiler Friedhof: Fünf Tore symbolisieren den Lauf des Lebens Der Amriswiler Friedhof benötigt ein neues Gemeinschaftsgrab mit Beschriftung. Das Arboner Projekt «Übergang» ging als Sieger hervor.



Der Amriswiler Friedhof südlich der reformierten Kirche erhält ein neues Gemeindschaftsgrab. Bild: Manuel Nagel (Amriswil, 16.Dezember 2019)

Gemeinschaftsgrab ist nicht gleich Gemeinschaftsgrab. Das zeigt sich nicht nur in den sehr unterschiedlichen Projektideen für die Gestaltung eines neuen Grabes, sondern schon in den beiden bestehenden Gemeinschaftsgräbern auf dem Friedhof Amriswil. In dem einem Grab – dem Gemeinschaftsgrab der Namenlosen – wird die Asche direkt in die Erde gegeben und die Verstorbenen werden nicht namentlich erwähnt. Beim Gemeinschaftsgrab mit Beschriftung werden alle darin beerdigten Personen auf einem Stein namentlich verewigt und ebenfalls nur die Asche ohne Urne beigesetzt.



Nun ist beim Gemeinschaftsgrab mit Beschriftung der letzte Stein mit den Namen voll. Ein Neues muss gebaut werden, da der erste Stein erst in sechs Jahren wieder für eine neue Belegung benutzt werden kann. Deshalb schrieb die Stadt Amriswil ein entsprechendes Projekt aus. Drei Landschaftsarchitekten haben, teilweise in Zusammenarbeit mit Künstlern, ihre Entwürfe eingereicht und sie der Friedhofkommission präsentiert. Eingereicht und vorgestellt wurden drei völlig unterschiedliche Projekte. Ungleiche Lösungsansätze mit verschiedenen Symbolen wurden verwendet. Jedes Architekturbüro setzte sich intensiv mit der Thematik auseinander, was sich auch in den Projekten widerspiegelt.



Das bestehende Gemeinschaftsgrab auf dem Amriswiler Friedhof. Bild: PD

Beisetzungszeremonie wird möglich

Nun wurde eines der eingereichten Projekte ausgewählt, das jetzt weiterverfolgt wird. Gewonnen hat die Idee der Arboner PR Landschaftsarchitektur GmbH, die das Projekt gemeinsam mit dem Künstler Hans Thomann ausgearbeitet hatte.



Bisher konnte am Gemeinschaftsgrab mit Beschriftung keine eigentliche Beisetzungszeremonie abgehalten werden, da die Asche ohne Angehörige beigesetzt wurde. Beim geplanten neuen Gemeinschaftsgrab hingegen wird eine Urnenbeisetzung im Beisein der Angehörigen möglich sein. Dazu dient die Grünfläche um die Grabstätte. Der Gedenkort als Erinnerung für die Hinterbliebenen ist nicht der Beisetzungsort der Urne, sondern das Gemeinschaftsgrab mit Kunstobjekt und die Namenstafeln als Ganzes.

Während das Projekt «Blumenbanderole» an einen Barockgarten erinnert, hat sich ein zweites Team mit einem Kirschenhain beschäftigt und das Siegerteam nannte das eingereichte Projekt schlicht «Übergang». Und schlicht ist es auch. Schlicht aber sinnbildlich. Fünf Tore, fünf Durchgänge, welche den Verlauf des Lebens symbolisieren. Den Gang von der Geburt bis in den Tod. Ein Weg, auf welchem wir verschiedene Aufgaben bestreiten, also durch verschiedene Türen gehen. Die Architekten erklären im Beschrieb:

«Zurück bleiben wir auf dem Weg der Trauer. Begleitet von uns liebenden Menschen und Freunden durchschreiten wir Tore, die auch die verschiedenen Trauerphasen symbolisieren.»

Westlich der neuen Erdbestattungsfelder



Stadträtin Sandra Reinhart. Bild: PD

Zu stehen kommen soll das neue Gemeinschaftsgrab westlich der neuen Erdbestattungsfelder. Dieser Platz eignet sich laut Friedhofvorsteherin Evelyne Zöllig und der zuständigen Stadträtin Sandra Reinhart gut für ein neues Gemeinschaftsgrab.

Thematisch einbezogen in den Siegerentwurf wurde auch die Topografie. Während die Tore in ihrer Höhe gleich bleiben, variiert die Durchgangshöhe der zu durchschreitenden Öffnungen durch den Anstieg des Grundes. Die Innenseiten der Türöffnungen strahlen beim Hindurchgehen ein Leuchten aus, in dem sie zum Beispiel mit einer goldenen Farbe akzentuiert werden.



Poetisch beschreiben die Architekten ihr Werk mit dem menschlichen Bedürfnis, sich anlehnen zu können. Es gehen immer Türen auf, es geht die Sehnsucht auf, nach Trost und Güte. Die Sehnsucht danach, ablegen zu dürfen, zu verzeihen, zu befreien, zu hoffen und zu lieben. Der Mensch hat das Grundbedürfnis danach, sich auf seinem Weg auch mal stützen zu lassen. (red/man)