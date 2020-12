Amriswil Das Gesamtpaket muss stimmen: Nicht nur Volleyballer werden bei der Volley Amriswil Academy aufgenommen Die Volley Amriswil Academy bietet Mitte Januar ein Selektionstraining für Sechstklässler an.

Die jungen Volleyballtalente werden von den ehemaligen Profispielern Matevz Kamnik und Aleksandar Ljubicic betreut. Bild: Rita Kohn (Amriswil, Januar 2020)

Für einige der jungen Volleyballtalente aus den sechsten Klassen im Kanton Thurgau und den angrenzenden Regionen geht am 13. Januar ein Traum in Erfüllung: Dann nämlich, wenn sie beim Selektionstraining für die Volley Amriswil Academy überzeugen können. Für sie heisst es dann, dass sie im Sommer 2021 nicht in die Sekundarschule ihres Wohnorts eingeschult werden, sondern in Amriswil. Dort können sie von einem professionellen Volleyballtraining profitieren, das optimal mit dem Schulstoff kombiniert ist.

Für die Verantwortlichen von Volley Amriswil ist klar, dass die jungen Talente nicht nur auf sportlicher Ebene gefördert werden müssen, sondern auch den Anschluss auf schulischer Ebene nicht verpassen dürfen.

Verschiedene Voraussetzungen

Um an der Schule angenommen zu werden, müssen die Mädchen und Buben aus der sechsten Klasse verschiedene Voraussetzungen erfüllen. Dabei spielt nicht primär die Volleyballerfahrung eine Rolle. Auch Kinder, die erst eine Grundahnung von dieser Sportart haben, haben die Chance, aufgenommen zu werden, wenn das «Gesamtpaket» stimmt. Dazu gehört die zu erwartende Körpergrösse oder aber eine besondere Wendigkeit, die einem Libero zupasskäme. Zudem müssen die Kinder bereit sein, eine überdurchschnittliche Leistung zu erbringen. Die Kombination von Sport und Schule bedeutet trotz aller Koordination eine Mehrbelastung.

Die Fachleute, die aus der Gruppe jener, die zum Selektionstraining kommen, die künftigen Volleyballschülerinnen und Volleyballschüler auswählen, haben inzwischen viel Erfahrung damit. In den letzten Jahren ist es den Nachwuchstalenten immer wieder gelungen, über sich hinaus zu wachsen und auf nationaler Ebene zu brillieren. Obwohl das natürlich zu den Zielen der Volley Amriswil Academy gehört, steht primär der Wunsch im Raum, den Jugendliche eine solide Ausbildung zu bieten.