Amriswil Digitalisierung bei der katholischen Kirche: Eine elektrische Anzeigetafel wird künftig nicht nur Katholiken ansprechen Seit Ende Mai informiert ein Display vor der katholischen Kirche in Amriswil über Allerlei in der Pfarrei. Der Vizepräsident der Kirchgemeinde freut sich über die 33 000 Franken Investition.

Direkt am Strassenrand stehend spricht die neue Anzeigetafel viele Passantinnen und Passanten an. Bild: PD

Nun steht sie da. Die elektronische Anzeigetafel der Katholischen Kirchgemeinde in Amriswil. Seit vergangenem Freitag zeigt der Display am Strassenrand vor der Katholischen Kirche in Amriswil zahlreiche Informationen rund um die Pfarrei an. Mit der Neuinvestition spreche die Kirchgemeinde mehr Leute an als bisher, sagt Urs Hungerbühler, Vizepräsident der Kirchgemeinde Amriswil.

Der Vizepräsident der Katholischen Kirchgemeinde Amriswil: Urs Hungerbühler. Bild: PD

«Denn der Standort direkt neben dem Trottoir ist sehr geeignet», so Hungerbühler. Für Passanten sei dir Hürde, bis zur analogen Pinnwand an der Kirchenmauer zu gehen und diese anzuschauen, gross. Dies falle nun weg: «Mit der digitalen Anzeigetafel sprechen wir alle Vorbeigehenden Leute an», sagt der Vizepräsident. Denn auch für nicht Katholische sei der Display ein Eye-Catcher.

Die Idee für die Anzeigetafel hatte Hungerbühler selbst. Auf seinen Antrag hin, nahm die Kirchgemeindeversammlung im Februar das Vorhaben im Budget auf. Gegenstimmen zur 33 000 Franken Investition gab es keine. Auch gegen die Baubewilligung, welche die Kirchgemeinde beim Kanton einholen musste, erhob sich kein Widerstand. Daraufhin konnte die Pfarrei die Tafel bestellen und von der Elektroanlagen-Firma seines Vizepräsidenten installieren lassen.

«In den ersten Tage habe ich nur gutes Feedback erhalten», sagt Hungerbühler. Die Leute sehen die Anzeigetafel als eine lässige Innovation.