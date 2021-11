Amriswil Die Chläuse sind wieder los: Der Verein Kolping darf den Samichlaus wieder von Tür zu Tür schicken Dieses Jahr sind Chlausbesuche in Amriswil wieder möglich. Bruno Lorandi spricht über das Angebot von Kolping, die Organisation und die Chläuse selbst.

Per Anmeldeformular können Eltern einen Chlaus zu sich nach Hause bestellen. Bild: PD

Wer erinnert sich nicht gerne an den Besuch vom Samichlaus zurück? Als man als Kind, leicht nervös, zu Hause gewartet hat, und zwar in der Hoffnung, vom Chlaus ein Säckchen mit Nüssen, Mandarinen und Schokolade überreicht zu bekommen. Nachdem vor einem Jahr keine Chlausbesuche möglich waren, führt heuer der Amriswiler Kolping-Verein die Tradition wieder fort und schickt seine Samichläuse, samt Schmutzli, an die Amriswiler Haustüren.

«Dieses Jahr machen insgesamt 40 Personen mit. Dazu gehören die Chläuse, Schmutzlis, aber auch die Fahrer und Kosmetiker», sagt Hauptorganisator Bruno Lorandi. Es seien allesamt freiwillige Helfer: «Das Team besteht aus Leuten, die einfach Freude am Chlausen haben.»

Die Chläuse werden am 4., 5. und am 6. Dezember unterwegs sein. «Unsere Hauptzielgruppe sind Familien mit Kindern», sagt Lorandi. Ausnahmen bilden die Besuche bei Vereinen, Altersheimen oder Kirchen. «Die Eltern können sich mit einem Anmeldeformular einen Chlaus nach Hause bestellen», sagt Lorandi. Anmeldeschluss sei der 23. November.

Familien, Vereine und Altersheime können einen Chlaus bestellen

Bruno Lorandi. Bild: Manuel Nagel

Das Ziel des Vereins sei, die Chlaustradition möglichst lange aufrechtzuerhalten. Lorandi sagt:

«Umliegende Gemeinden haben teilweise keinen Chlaus mehr. In Amriswil möchten wir das Angebot weiterhin zur Verfügung stellen.»

Die Covid-Bestimmungen stellen laut Lorandi dieses Jahr kein Problem mehr dar. «Wir haben alles mit der Covid-Fachstelle abgesprochen», sagt er. Beim Besuch bei Familien gebe es keine Einschränkungen. Anders sehe es bei Vereinen oder Altersheimen aus. «Dort müssen wir uns den jeweiligen Regeln anpassen», so Lorandi. Aber auch darüber mache er sich keine Sorgen: «Die meisten unserer Chläuse sind ohnehin geimpft oder getestet.»