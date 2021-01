Amriswil Der Verwaltungsrat der Regio Energie Amriswil wird ab Juni neu zusammengesetzt Die Amtsdauer des Verwaltungsrates der Regio Energie Amriswil (REA) läuft am 31. Mai 2021 ab. Deshalb wählte der Stadtrat bereits im Dezember den Verwaltungsrat neu.

Der bisherige REA-Verwaltungsrat: Stadträtin Sandra Reinhart, Stadtpräsident Gabriel Macedo, Brigitte Kaufmann, Allen Fuchs (Präsident) und dessen designierter Nachfolger Rolf Mathis. Bild: PD

Der aktuelle REA-Verwaltungsrat wird von Allen Fuchs als Präsident, Brigitte Kaufmann als Vizepräsidentin sowie Gabriel Macedo, Sandra Reinhart und Rolf Mathis jeweils als Mitglied besetzt. Schon vor einiger Zeit haben Dr. Allen Fuchs und Brigitte Kaufmann den Verwaltungsrat darüber informiert, dass sie ihre Funktionen auf das Ende der laufenden Amtsdauer beenden möchten.



Der REA-Verwaltungsrat hat dem Stadtrat vorgeschlagen, das Präsidium neu in die Hände von Rolf Mathis zu geben, der über die Fachkenntnisse verfügt und sich seit seiner Wahl in den Verwaltungsrat 2018 mit dem Unternehmen vertraut machen konnte. Mit Mathis sei im Verwaltungsrat ein Fachmann mit grosser Erfahrung in der Leitung von Firmen und Grossprojekten vorhanden, der auch an der Spitze des REA-Verwaltungsrates gute Arbeit leisten werde.



Guido Conrad Bild: PD

Ein Branchenkenner und ein Gewerbevertreter

Um die Rücktritte von Fuchs und Kaufmann zu kompensieren, wurden Guido Conrad aus Urmein GR und Markus Schütz aus Amriswil vorgeschlagen. Guido Conrad ist hauptberuflich als Direktor/Geschäftsführer der Kraftwerke Hinterrhein tätig und bringt Branchenkenntnisse mit.



Markus Schütz Bild: PD

Markus Schütz soll die Anliegen des örtlichen Gewerbes in den Verwaltungsrat tragen, wozu er als Unternehmer und ehemaliger Präsident des Amriswiler Gewerbevereins geeignet ist. Die Wahl des Vizepräsidenten obliegt zu einem späteren Zeitpunkt dem Verwaltungsrat.

Der Stadtrat hat gewählt Rolf Mathis wurde für die Amtszeit vom 1. Juni 2021 bis 31. Mai 2022 zum Verwaltungsratspräsident der REA gewählt. Als weitere Mitglieder im Verwaltungsrat wählte der Stadtrat Gabriel Macedo, Sandra Reinhart, Markus Schütz und Guido Conrad. Stadtpräsident Gabriel Macedo und Stadträtin Sandra Reinhart traten bei der Wahl der übrigen VR-Mitglieder in den Ausstand . (red)

Altersbedingter Rücktritt von Allen Fuchs

Verwaltungsratspräsident Allen Fuchs war für den Stadtrat und die Amriswiler Bevölkerung in der Übergangszeit von den ehemaligen Technischen Betrieben Amriswil zur neuen Regio Energie Amriswil (REA) eine entscheidende Grösse. Die Stadt Amriswil würdigt den scheidenden, langjährigen Verwaltungsratspräsident in einer Mitteilung:

«Das enorme Fachwissen von Allen Fuchs und sein grosses Engagement waren beim Aufbau des jungen Unternehmens REA äusserst wertvoll und unverzichtbar.»

Sein altersbedingter Rücktritt aus dem Verwaltungsrat sei verständlich. Brigitte Kaufmann hat gemäss Mitteilung der Stadt den Verwaltungsrat mit ihren Kenntnissen im Bereich der Kommunikation und ihrer Verbundenheit zum Gewerbe ebenfalls tatkräftig unterstützt und sie habe beim Aufbau der REA wertvolle Arbeit geleistet.