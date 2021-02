Amriswil Der Oberaacher Schreiner mit der Kamera Zwei Dachbodenfunde im Tessin und in Niederaach bescheren dem Ortsmuseum Amriswil zwei interessante Fotografien aus früherer Zeit.



Den Brand der international bekannten Schuhfabrik Löw hielt Schreinermeister Fritz Burtscher mit einer Kleinbildkamera Kodak Retina aus den Dreissigerjahren fest. Bild: Fritz Burtscher (Oberaach, 15. Juli 1960)

Erst kürzlich erhielt das Amriswiler Ortsmuseum von Mario und Ursula Maccanelli-Burtscher aus dem Tessin eine Farbfotografie, die der Vater von Ursula am 15. Juli 1960 gemacht hatte. Das Bild zeigt den Grossbrand der ehemaligen Schuhfabrik Löw in Oberaach. Dazu schreibt Mario Maccanelli: «Die Aufnahme machte Fritz Burtscher mit einer Kleinbildkamera Kodak Retina aus den Dreissigerjahren.»

Fritz Burtscher betrieb in Oberaach im Bereich Bahnhofstrasse 5 und 7 eine Schreinerei. Als die international bekannte Schuhfabrik brannte, musste er nur vor seine Werkstatt treten und abdrücken. Nun, mehr als 60 Jahre später, wird das Dokument im Amriswiler Stadtarchiv aufbewahrt.

Die Geschichte geht weiter

Im Dezember bekam das Ortsmuseum in dieser Sache zufällig ein weiteres Dokument in die Hände gespielt. Beim Aufräumen fanden Susanne und Ernst Frischknecht auf ihrem Dachboden in Niederaach eine grossformatige Fotografie mit zwei Gebäuden darauf. Abklärungen bei der Denkmalpflege und dem Brandkataster ergaben, dass es sich um die Häuser Schulstrasse 4 und 6 in Oberaach handelt. Beide Häuser stehen heute noch am selben Platz. Nummer 4 ist mehr als 200-jährig. Beide Gebäude gehörten nach 1897 Friedrich Burtscher, dem Vater von Fritz Burtscher. Ab 1923 ist die Arnold Löw AG als Besitzerin verzeichnet.



Die zwei Häuser an der Oberaacher Schulstrasse stehen noch heute dort. Bild: PD

Ursula und Mario Maccanelli-Burtscher haben dem Ortsmuseum zu den gefundenen Bildern weitere interessante Fakten mitgeteilt. Friedrich und Fritz Burtscher waren weitherum bekannte Schreiner. Speziell Fritz war ein gefragter Möbelschreiner. In etlichen Häusern dürften noch reich verzierte Kommoden und Schränke stehen.



Ehemalige Kanzel der evangelischen Kirche

Bekannt ist auch, dass in der Schreinerei Burtscher in Oberaach die ehemalige Kanzel der evangelischen Kirche von Amriswil hergestellt wurde. Dazu gibt es Informationen und auch ein Bild, worauf der Mitarbeiter von Burtscher, Paul Herzog, zu sehen ist, wie er an der neuen Kanzel arbeitet. Diese Kanzel trug die geschnitzten Kunstwerke der Zürcher Künstler Otto Kappeler und Carl Fischer. Die Kunstwerke stellen die Kardinaltugenden und die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes dar und können in der Kirche nach wie vor betrachtet werden. Die damals fest montierte Kanzel wurde 1992 bei der Kirchenrenovation durch eine mobile Kanzel ersetzt, um Konzerte und Aufführungen im Chor zu ermöglichen.



Ein begnadeter Möbelschreiner

Fritz Burtscher wurde in Nürnberg ausgebildet. Auch war er, gemäss Tochter Ursula, ein talentierter Zeichner. Die Zeichnungen dienten den Intarsien und Schnitzereien seiner Möbel als Vorlage. Von Tochter Ursula bekam er immer wieder gute Beispiele als Vor- und Unterlagen, beispielsweise über alte Militäruniformen aus der ETH-Bibliothek, wo seine Tochter damals als Bibliotheksassistentin arbeitete. Sie erinnert sich noch gut daran, dass ihr Vater immer wieder Aufträge von der Fabrikantenfamilie Löw oder auch vom Niederaacher Primarlehrer Armin Fehr-Trüb erhielt.