Amriswil Bundesräte beehren Amriswil Comedian Michael Elsener tritt am Freitag im Kulturforum auf. Eine Spezialität des 36-Jährigen ist das Parodieren von Berühmtheiten.

Michael Elsener tritt mit seinem Programm «Fake Me Happy» im Kulturforum auf. Bild: Matthias Jurt

Viola Amherd und Ignazio Cassis auf der Bühne des Kulturforums? Zusammen mit Roger Federer? Zumindest ihre Stimmen werden diesen Freitag dort zu hören sein. Also nicht wirklich ihre Stimmen, sondern jene des Zuger Comedians Michael Elsener. Auch in seinem aktuellen Programm «Fake Me Happy» imitiert er Schweizer Persönlichkeiten täuschend echt und erweckt beim Publikum den Schein, als wären sie leibhaftig vor Ort. Elsener holt sich aber auch Inputs von den Besucherinnen und Besuchern und improvisiert sich so die Wahrheit bei jedem seiner Auftritte frisch zusammen.

«Gefällt uns die Welt, so wie sie ist?», fragt Michael Elsener und gibt die Antwort gleich selbst. Die Realität sei selten unsere erste Wahl, meint er. Man entfliehe in die Scheinwelt von Instagram, versinke in Serien von Netflix und präsentiere der Welt auf den sozialen Medien sein Fake-Ich. Elseners neue Show ist deshalb die ideale Ergänzung zum täglichen Selbstbetrug eines jeden, statt sich mit der Wahrheit unglücklich zu machen – oder eben «Fake Me Happy». Das Publikum, so verspricht der Comedian, sehe die Welt einen Abend lang so, wie man sie gerne hätte.

Tickets für die Veranstaltung des Vereins Kulturforum gibt es an der Abendkasse oder unter www.eventfrog.ch zwischen 15 und 35 Franken.