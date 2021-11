Taizé ist ein Ort im Burgund, wohin der Schweizer Frère Roger (Schütz) am Ende des Zweiten Weltkrieges auswanderte und eine Gemeinschaft gründete, die ökumenisch ausgerichtet war. Die Taizé-Mönche veranstalten regelmässig Treffen für Jugendliche aus vielen Ländern. Jedes Jahr besuchen Zehntausende den kleinen Ort in Frankreich und leben dort für eine gewisse Zeit in Zelten. In den Taizé-Gottesdiensten wird viel gesungen und nur wenig gesprochen. (man)