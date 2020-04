Volley Amriswil bedient sich bei Ligakonkurrent Luzern Der Erstplatzierte der abgebrochenen NLA-Volleyballsaison verpflichtet von den Innerschweizern unter anderem Topskorer Edvarts Buivids. Das zeigt: Amriswil will wieder eine Meistermannschaft.

Der Lette Edvarts Buivids (links) prägte den Angriff des Cupfinalisten Luzern wie kein zweiter. Bild: Boris Bürgisser/LZ

Volley Amriswil hat nichts an Attraktivität eingebüsst. Als so ziemlich einzige Adresse in der Deutschschweiz, wo man den Meistertitel im Männervolleyball gewinnen kann, ziehen die Oberthurgauer die Besten der Liga geradezu an. Die für Konkurrenten unliebsame Erfahrung muss nun Volley Luzern machen, das mit Volley Amriswil schon den Namenssponsor teilt.

Mit Aussenangreifer Edvarts Buivids und Passeur Mathis Jucker wechseln zwei Schlüsselspieler der Innerschweizer für die Saison 2020/21 zu Amriswil. Der 26-jährige Lette Buivids war vergangene Saison Topskorer der gesamten NLA. In seiner international geprägten Karriere hatte der Zweimetermann in den obersten Ligen von Lettland, Estland, Deutschland und Finnland gespielt. Buivids ist kräftig, sprungstark und verfügt über einen ausgezeichneten Aufschlag. Das bekamen die Amriswiler unter anderem im verlorenen Cup-Halbfinal Ende Februar zu spüren, als der Lette das Aus des Favoriten besiegelte. Buivids verwertete im fünften Satz zuerst einen Angriff zum 14:13, ehe er beim Matchball einen Angriff von Thomas Zass blockte.

Zwei hoffnungsvolle Schweizer unter Vertrag

Der 22-jährige Schweizer Passeur Jucker hatte vor Jahresfrist innerhalb der NLA von Schönenwerd nach Luzern gewechselt und sollte dort als zweiter Passeur spielen. Doch praktisch von Saisonbeginn an setzte Luzerns Trainer auf den 1,85 m grossen Jucker als Spielgestalter. Bei den Thurgauern ist er wieder nur als zweiter Passeur vorgesehen.

Nebst den zwei Neuzuzügen gelang es dem auch international ambitionierten Volley Amriswil, die Verträge mit den Mitteangreifern Georg Escher (25) und Joel Maag (21) um eine weitere Saison zu verlängern. Sowohl der 2,04 m grosse Deutsche Escher wie auch der 2,01 m grosse Schweizer Maag werden 2020/21 ihre zweite Saison mit Amriswil absolvieren.