Zweifelhafter Ruhm «Es ist wie ein zusätzlicher Faustschlag ins Gesicht»: Bahnhofschläger von Amriswil brüstet sich mit seiner Tat Auf seinem Instagram-Account veröffentlicht der mutmassliche Täter einen Screenshot, in dem er sich über die erlangte Publizität amüsiert.

Am Wochenende erhielt die «Thurgauer Zeitung» diesen Screenshot zugespielt. Der Verfasser kommentiert mit zwei Smilies, dass er jetzt mit seinem gewalttätigen Übergriff Thema in den Medien ist. Bild: PD

Die Geschichte rund um die Gewalttat beim Bahnhof Amriswil wird um ein Kapitel erweitert. Nach der Berichterstattung in der «Thurgauer Zeitung» vom letzten Freitag kündigte die CVP Region Amriswil an, eine Initiative zu lancieren, die die Videoüberwachung auf öffentlichem Grund in Amriswil regeln solle.

Am Wochenende wurde nun der «Thurgauer Zeitung» auch der Screenshot einer Instagram-Story zugeschickt, die der mutmassliche Täter veröffentlicht hatte. In diesem Beitrag amüsiert er sich darüber, dass er jetzt «noch in der Zeitung komme», ergänzt mit zwei lachenden Gesichtern.

Markus Berner, Vater des Opfers. Bild: Manuel Nagel

Mit diesem Beitrag konfrontiert, kann der Vater des Opfers nur den Kopf schütteln. Markus Berner, ehemaliges Mitglied des grossen Rates, sagt:

«Es ist wie ein zusätzlicher Faustschlag ins Gesicht.»

Der Ausdruck kommt nicht von ungefähr, denn sein Sohn wurde vom Angreifer auf dem Heimweg vom Sporttraining grundlos und ohne Vorwarnung ins Gesicht geschlagen, als er beim Veloständer sein Velo aufschliessen wollte.

Mutmasslicher Täter ein Maurerlehrling

Nun also dieser Kommentar in den sozialen Medien, mit dem der mutmassliche Täter sich brüstet. Von Einsicht oder gar Reue keine Spur. Und der junge Mann scheint trotz Anzeige bei der Kantonspolizei keine Konsequenzen zu fürchten. Anders lässt sich der Eintrag auf seinem Instagram-Profil nicht erklären.

Auch der Nutzername entspricht dem tatsächlichen Namen des mutmasslichen Täters mit Jahrgang 2003, der vor rund zwei Jahren seine Maurerlehre begann. Ob der Täter zum Zeitpunkt der Tat am 5. August bereits volljährig war oder nicht, das will die Kantonspolizei nicht verraten.

Matthias Graf, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau Bild: Daniel Duschletta (Kapo TG)

«Aufgrund der laufenden Abklärungen und Ermittlungen machen wir keine Angaben zu diesem Fall.»

Das sagt Matthias Graf, Mediensprecher der Kapo auf Anfrage. Er bestätigt lediglich, dass das Opfer, der 16-jährige Sohn von Markus Berner, Anzeige erstattet habe. Gemäss Recherchen der «Thurgauer Zeitung» war jedoch auch der mutmassliche Täter an jenem Abend des 5. August noch nicht volljährig, sodass der Fall nach Abschluss der Ermittlungen an die Jugendstaatsanwaltschaft gehen dürfte. Der stellvertretende Oberstaatsanwalt Patrick Müller bestätigt, dass bei einem Täter dessen Alter zum Tatzeitpunkt massgebend sei.

Konsequenzen für das Opfer, keine bislang für den Täter

Mehr möchte weder die Kantonspolizei noch die Staatsanwaltschaft im Moment sagen. Auch zur Forderung der CVP Region Amriswil nach einer Videoüberwachung an neuralgischen Punkten in der Stadt will sich Matthias Graf nicht konkret äussern, weil das eine politische Frage sei. Mediensprecher Graf sagt aber:

«Die Kantonspolizei begrüsst Massnahmen, die der Sicherheit und der Aufklärung von Straftaten dienen.»

Die Ermittlungen in diesem Fall dürften bald abgeschlossen sein. Das Opfer, das sich in ärztliche Behandlung begeben musste, verzichtet seit dem Vorfall auf die Benutzung des ÖVs am Abend. Für sein Umfeld bedeutet das einschneidende Konsequenzen. Das scheint den mutmasslichen Täter nicht zu kümmern. Er sonnt sich derweil im zweifelhaften Ruhm, dass er «in die Zeitung gekommen» ist.