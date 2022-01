Amriswil Amriswiler Einkaufszentren gleichen Öffnungszeiten an Das Einkaufszentrum Amriville und das Migros-Center haben ihre Öffnungszeiten aufeinander angepasst und den Abendverkauf vereinheitlicht.

Die Läden im Amriville dürfen nun am Samstag eine Stunde länger offen bleiben. Bild: Donato Caspari

Seit Beginn dieses Jahres gelten bei den benachbarten Einkaufszentren an der Kirchstrasse dieselben Öffnungs- und Schliesszeiten bei den Fachgeschäften und Nonfoodmietern. Amriville und Migros-Center haben auch den Abendverkauf vereinheitlicht. Neu findet dieser für den Nonfoodbereich nur noch am Freitagabend statt. Die Angleichung der Schliesszeiten bedeutet für die Läden im Amriville, dass sie am Samstag eine Stunde länger offen sind.