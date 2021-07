AMRISWIL Alles begann mit einem Orgelkonzert Im Ortsmuseum ist am Sonntag, 4. Juli, der Organist André Manz zu Gast. Er legte vor 50 Jahren den Grundstein für die erfolgreiche Veranstaltungsreihe «Amriswiler Konzerte».

Der Amriswiler Organist André Manz und seine Gattin Irène Manz-Pomey. Bild: PD

«Glänzender Auftakt zum Amriswiler Konzertzyklus» – so titelte der «Amriswiler Anzeiger» 1971 über das erste Konzert des sechs Monate zuvor in die Evangelische Kirchgemeinde Amriswil-Sommeri gewählten Organisten André Manz. Aus Chur, via Zürich, Winterthur und Köln war er nach Amriswil gekommen, wo ihn die Kirchenvorsteherschaft schon zuvor ermuntert hatte, zusätzlich zum Orgeldienst eine Konzertreihe ins Leben zu rufen. Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden: Bis heute dürften es rund 1000 Konzerte sein.

Die politische Gemeinde und die katholische Kirchgemeinde stiessen später ebenfalls dazu. Heute ist es ein Verein mit einem Vorstand, den Stefan Zöllig präsidiert. Künstlerisch geleitet wird der Verein von den beiden Organisten und Kirchenmusiker Dagmar Grigarova und Thomas Haubrich. Unterstützend wirkt noch seit dem Anfang Irène Manz-Pomey, Konzertpianistin, Musiklehrerin und Gattin von André Manz.

Über diese 50 Jahre gibt es viel zu erzählen. André und Irène Manz-Pomey tun dies am 4. Juli anlässlich des nächsten Museumssonntags im Ortsmuseum. Coronabedingt zwei Mal: um 14 und um 15.30 Uhr. Besucherwerden gebeten, sich mit Namen, Vornamen und gewünschter Vortragszeit bis Samstag, 3. Juli, 17 Uhr, anzumelden an ortsmuseum@amriswil.ch.

Bohlenständerhaus und Schulmuseum

Auch das Bohlenständerhaus im Schrofen öffnet in der Zeit von 14 bis

17 Uhr wieder seine Tür. Der nächste Sonntag steht dort unter dem Motto «Waschmaschinen-Geschichten. Waschen wie vor 100 Jahren» und wird vom Verein «Freunde alter Landmaschinen Ostschweiz» gestaltet. Dieser Verein sammelt Waschmaschinen und Utensilien.

Gezeigt werden die liebevoll restaurierten Trouvaillen an verschiedenen Anlässen. Gewaschen wird mit Maschinen aus den Anfängen der Technisierung. Es sind Modelle mit Hand- und Wasserantrieb sowie Modelle mit Benzinmotoren und elektrisch betriebene Maschinen. Das «Chuestall Kafi» ist wieder geöffnet.

Im Schulmuseum kann am Sonntag die Mitte Mai eröffnete Ausstellung «Ein erster Schultag» besichtigt werden. Sie ist noch nicht fertig, denn bis 15. Dezember können ehemalige Schülerinnen und Schüler an der Gestaltung noch mitwirken und eigene Gegenstände mitbringen. Sie teilen ihre Erfahrungen und ihre Eindrücke mit allen anderen Museumsbesuchern - und zwar wie früher in analoger Form. (red/st)